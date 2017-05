Carmen Dan: Aurelian Miu, seful Serviciului Control din Politia de Frontiera, eliberat din functie

'In legatura cu ancheta de la Politia de Frontiera, sunt doua aspecte: unul care tine de contextul in care s-a intamplat ca acel ofiter sa faca acel gest, jenant, si acest context s-a clarificat, eu am facut precizarile necesare. Urmare a acelor verificari, pot sa va spun acum, in premiera, ca politistul a fost eliberat din acea functie, deci nu mai exercita atributii de control asupra politistilor de frontiera. Ocupa o functie inferioara, corespunzatoare gradului profesional pe care il are', a declarat, la sediul MAI, Carmen Dan.Ea a aratat ca, in schimb, este relevant sa stie si in ce context a aparut acea fotografie dupa patru ani, motiv pentru care structura de protectie interna a ministerului va continua aceasta verificare.'Sincer, mie nu mi se pare ca tinta era domnul Miu din pozitia de sef control, ci tinta era undeva mai sus. In acest moment nu sunt indicii care sa conduca la luarea deciziei de catre mine de schimbare a conducerii IGPF. Vreau sa va anunt ca aceasta decizie o iau in deplina cunostinta de cauza si dupa o analiza foarte serioasa, nu urmare a unei fotografii care a aparut in spatiul public si care tocmai asta a urmarit, sa puna o anumita presiune pe conducerea Politiei de Frontiera', a adaugat Carmen Dan.Intrebata daca tinta era seful Politiei de Frontiera, Ioan Buda, Carmen Dan a raspuns: 'Vom clarifica, cine putea sa fie tinta deasupra domnului Aurelian Miu, care era seful Serviciului de Control al Politiei de Frontiera?'.Ministrul de Interne a declansat o ancheta, dupa ce in spatiul public au aparut fotografii in care seful Serviciului Control din cadrul Politiei de Frontiera, Aurelian Miu, sta in genunchi in fata unor superiori. Ziarul National a publicat recent fotografiile in care sustine ca in acel loc unde era Aurelian Miu se mai aflau Gelu Oltean, fost sef al Serviciului de informatii al Ministerului de Interne, Ioan Buda, seful Politiei de Frontiera, Marcel Ardelean, seful Directiei de Supraveghere si Controlul Trecerii Frontierei.