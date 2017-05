Un padurar din Maramures a fost batut rau de cei care taiau ilegal lemne. Agresorii i-au luat cheile de la masina si arma, tragand doua focuri spre el

Grigore T. se afla in patrulare in zona Tibau cand a descoperit aproximativ 25 metri cubi de lemn taiati ilegal, de esenta rasinoase, abandonati la marginea unui drum, informeaza Romasilva.La scurt timp, la fata locului a sosit un autoturism de teren, fara numere de inmatriculare. Din autovehicul au coborat doua persoane care l-au lovit de mai multe ori, apoi i-au luat cheile de la autoturism si arma de serviciu, tragand doua focuri de arma spre padurar, fara a-l nimeri.Padurarul se afla intr-o zona neacoperita de telefonia mobila, fiind descoperit ulterior de seful de district, cu multiple traumatisme.Acesta a fost transportat la Spitalul din Borsa, fiind in continuare internat. Arma de serviciu a fost predata ulterior de doua persoane la sediul Politiei orasului Borsa.Acesta este, de la inceputul anului, al saptesprezecelea caz de agresiune asupra angajatilor Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva care asigura paza padurilor, din acestia, opt necesitand ingrijiri medicale, afirma Romsilva.In ultimii nou ani au fost inregistrate, in total, 268 de agresiuni asupra personalului silvic angajat al Romsilva.Regia Nationala a Padurilor afirma ca a intensificat activitatile de paza si control in fondul forestier de stat, ceea ce a condus la o scadere a taierilor ilegale cu 16,27% anul trecut si cu inca 20,86% in primul trimestru al acestui an.