Circa o mie de angajati din administratia locala protesteaza in fata Parlamentului

La protest participa peste o mie de angajati din primarii si consilii judetene, membri ai Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP), SED LEX - locale, PRO LEX, Forta Legii, atat din Bucuresti, cat si din tara.Protestatarii au pancarte cu mesaje precum "Noi nu suntem ca voi", "Grila de salarizare reala si unitara", "Legea salarizarii, una pentru toti" si steaguri cu numele sindicatelor din care fac parte. Ei fluiera, sufla in vuvuzele si scandeaza "Hotii" si "Demisia". Manifestantii cer Comisiei de munca a Camerei Deputatilor, camera decizionala, sa adopte si sa sustina amendamentele propuse de organizatiile sindicale, care au inaintat Parlamentului proiectul grilelor de salarizare. Liderii sindicali spun ca stabilirea nivelului salariilor de baza exclusiv de catre alesii locali, care nu au competenta necesara in acest domeniu, fiind alesi politic si nu dupa competente precum lucratorii din domeniu, va duce la politizarea excesiva a functiei publice, la un nou val de discriminari in administratia publica locala si la mentinerea si adancirea haosului din sistem."Credem ca aceasta masura propusa de partidul de guvernare prin legea salarizarii este doar un prim pas intr-un program mai amplu de subordonare politica a actului administrativ, care va fi continuata prin procesul descentralizarii, realizat in principal dupa considerente si interese politice si nu de eficienta", afirma reprezentantii Confederatiei Sindicale Cartel Alfa.Deputatii din Comisia de munca au adoptat un amendament la proiectul Legii salarizarii, care prevede ca salariile lunare ale functionarilor publici din consiliile judetene, locale si din serviciile publice din subordinea acestora se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale, judetene sau ale CGMB, "in urma consultarii sindicatelor reprezentative sau a reprezentantilor salariatilor".