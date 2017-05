Noua cerere de liberare conditionata a lui Dan Voiculescu va fi judecata pe 8 iunie

Termenul initial pentru judecarea acestei cereri depuse de avocatii lui Dan Voiculescu era 22 iunie, acesta fiind insa schimbat pentru 8 iunie. Cererea de liberare conditionata a lui Voiculescu va fi judecata de magistratii Judecatoriei Sector 5.Avocatii lui Dan Voiculescu au formulat aceasta noua cerere de liberare conditionata a omului de afaceri, condamnat la zece ani de inchisoare in dosarul ICA, in 22 mai.Biroul de relatii publice al Judecatoriei spunea ca termenul stabilit de sistemul pentru repartizarea dosarelor este de 22 iunie, dar ca acesta poate preschimbat daca celui condamnat i se pare prea lung sau prea scurt.Tribunalul Bucuresti a respins definitiv, in 10 ianuarie, cererea omului de afaceri Dan Voiculescu de eliberare conditionata si a decis ca acesta sa poata depune o noua solicitare dupa data de 24 mai.Instanta a stabilit atunci ca Dan Voiculescu nu poate fi eliberat conditionat, dar a scurtat cu patru luni termenul la care poate formula o noua cerere.In prima instanta, Judecatoria Sectorului 5 a respins, in 13 decembrie 2016, solicitarea lui Dan Voiculescu si a decis ca el sa mai poata depune o noua cerere in septembrie 2017.Judecatorul a aratat in motivarea deciziei ca Dan Voiculescu a profitat de carentele legislative pentru a obtine cat mai usor zile libere si a dat ca exemplu ca a castigat 60 de zile pentru doua studii la care a lucrat patru ore.Voiculescu execută din 8 august 2014 pedeapsa de zece ani de închisoare primită în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare.