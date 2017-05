UPDATE A inceput greva Romatsa: Sute de zboruri ar putea fi afectate / Doua decolari de pe Otopeni au fost deja anulate

Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au amanat marti, pentru cateva ore, procesul in care ROMATSA contesta in instanta legalitatea grevei. Procesul era programat la ora 8.30, insa avocatul sindicalistilor a solicitat o amanare de cateva ore, pentru a studia o cerere de interventie a Ministerului Transporturilor. Magistratii au fost de acord si au amanat dezbaterile pentru ora 13.30. In fata tribunalului sunt prezenti aproximativ 30 de sindicalisti, imbracati in tricouri cu sloganul: "Ne-ati vandut pamantul, urmeaza cerul?". (Agerpres)Dupa 20 de minute de la declansarea grevei, din primele zece curse care trebuiau sa decoleze dupa ora 9.00 pe Otopeni, doua au fost anulate si patru apareau pe tabela cu intarzieri.In ultimele declaratii, sindicalistii care reprezinta interesele angajatilor Romatsa au sugerat ca greva ar putea fi suspendata chiar marti, dupa doar cateva ore.Conducerea Romatsa a cerurt in instanta suspendarera grevei, iar dosarul va fi judecat marti. Greva a devenit o certitudine luni, dupa ce ultimele negocieri de la Ministerul Transporturilor au esuat, iar calatorii nu pot afla din timp informatii despre ce curse sunt anulater sau intarziate."Exista o singura diferenta fata de greva de avertisment: in conformitate, atat cu legislatia nationala, cit si internationala, nu stabilesc nici cei din sindicat, nici cei din Romatsa, nici domnul ministru, nici presedintele Romaniei, care vor fi zborurile care vor fi afectate., de la network manager, si, in mod cert, astazi sa spuna cineva care aeronava va decola, daca va decola, este imposibil de precizat", a declarat joi presedintele Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR), Gabriel Tudorache, la iesirea de la negocierile de la Ministerul Transporturilor.Legea prevede ca vor fi asigurate 33,3% din zborurile care erau programate, plus exceptiile, categorie in care sunt incluse zborurile inaltilor demnitari (presedinti, sefi de guvern, ministri), zborurile militare, cursele umanitare sau cele din categoria operatiunilor de cautare-salvare.In cele cateva ore cat ar putea greva controlorilor de trafic aerian, cateva sute de zboruri ar putea fi afecate la nivel national."In mod normal, intr-o zi de vara, se ajunge la 3.000 de avioane dirijate in 24 de ore, in spatiul aerian al Romaniei. Aici sunt incluse zborurile de survol, decolarile si aterizarile", a declarat luni pentru News.ro purtatorul de cuvant al Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR), Alecu Florin Diaconu.Doar pe aeroportul international Henri Coanda, cel mai mare al tarii, marti sunt programate peste 300 de miscari aeronave, aici fiind cuprinse decolarile si aterizarile, la care se adauga alte zeci de miscari pe celelalte aeroporturi importante ale tarii, din Cluj, Timisoara sau Iasi.