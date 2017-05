Un barbat s-a spanzurat in arestul unei sectii de politie din Bucuresti

Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, o persoana incarcerata in baza unui mandat de arestare preventiva a fost gasita spanzurata."La fata locului s-a prezentat un echipaj SMURD care a efectuat manevre de resuscitare, constatand decesul celui in cauza. Cercetarile sunt efectuate de catre Serviciul Omoruri si Parchetul Tribunalului Bucuresti pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care a survenit decesul", arata reprezentantii Politiei intr-un comunicat de presa.Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca persoana gasita spanzurata este un barbat care era arestat pentru o tentativa de omor comisa in Ilfov.