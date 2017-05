Scandalul produselor mai proaste pentru est-europeni: Bulgarii trimit experti la cumparaturi in Occident / Petre Daea spunea ca Romania nu isi permite astfel de "aventuri"

Ministrul agriculturii si alimentelor de la sud de Dunare, Rumen Porozhahov, a spus ca au fost trimisi experti pentru a cumpara alimente si bauturi din supermarketurile occidentale.“Saptaman viitoare vom cumpara produse identice cu cele vandute pe piata bulgara de marile lanturi iar apoi va putea incepe analiza”, a adaugat el.Premierul Boiko Borisov a acuzat si el situatia dupa o sedinta speciala de Guvern.“Este inacceptabil si insultator”, a declarat premierul bulgar.“Poate este vorba de ramasitele unui apartheid - pentru unii mancarea trebuie sa fie de o calitate mai mare, pentru altii, in Europa de Est, de calitate mai proasta”, a adaugat el.Verificarile agentiei de siguranta alimentara vor include ciocolate, produse lactate si din carne, bauturi fara alcool, sucuri si mancare pentru bebelusi. Ministrul roman al agriculturii sustinea luna trecuta ca nu poate cumpara produse din Vest , asa cum au decis sa faca acum bulgarii."Sa fie foarte clar: nu putem, nu avem competenta legala de a preleva probe pe teritoriul altui stat. Pentru a ajunge in aceasta faza, am adresat omologilor din 5 state - Germania, Italia, Belgia, Olanda si Franta - o scrisoare prin care ii rog sa ne dea posibilitatea ca expertii nostri, impreuna cu expertii dumnealor, sa preleveze probe in asa fel incat sa le putem compara", a spus Petre Daea.El a subliniat ca un control cu valoare juridica nu se poate face prin simpla cumparare de produse, cu bon de casa, din strainatate. "Nu te poti duce cu sacosa sa iei din magazin, ca nu poti sa faci nici dovada ca le-ai luat de acolo. Nu ne jucam cu plasa aici. Nu punem institutiile statului intr-o situatie in care nu ai raspunsuri.Acestea sunt aventuri, iar noi nu suntem aventurieri aici", a mai spus Daea.Uniunea Europeana nu dispune de mijloace legale prin care sa penalizeze producatorii care distribuie sub aceleasi branduri alimente de calitate diferita in statele membre, declara, in februarie, comisarul pentru Sanatate si Siguranta Alimentelor, Vytenis Andriukaitis Ministerul ungar al Agriculturii, Sandor Fazekas, a ordonat autoritatii pentru siguranta alimentelor, Nebih, sa compare calitatea a 100 de produse alimentare comercializate sub aceleasi branduri in tara si strainatate, pentru a vedea daca exista diferente. Cehia va presa Uniunea Europeana sa interzica vanzarea de produse alimentare inferioare in estul Europei sub acelasi brand ca mancarea mai buna disponibila in cele occidentale, a spus marti ministrul agriculturii de la Praga.De asemenea, autoritatiile slovace au anuntat in urma cu doua saptamani ca au descoperit diferente de gust, compozitie si aspect in aproape zece produse alimentare vandute local, prin comparatie cu aceleasi produse din Germania si Austria. Europarlamentarul Daniel Buda a solicitat , in luna februarie, ca autoritatile romane sa inceapa o evaluare a calitatii produselor alimentare comercializate in supermarket-uri si sa faca publice datele rezultate.