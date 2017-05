Ultimii stramosi ai omului cunoscuti de noi - jumatate maimute, jumatate oameni - au murit in urma cu 5 - 7 milioane de ani, deschizand drumul catre primii pre-oameni, noteaza The Independent.Insa noile descoperiri facute acum arata ca oamenii s-ar fi delimitat de maimute in urma cu cateva sute de mii de ani mai devreme decat se banuia.