Serban Valeca: Institutul "Cantacuzino" a primit finantare si va fi sustinut pana la sfarsitul anului

Institutul 'Cantacuzino' a primit finantare din partea Ministerului Cercetarii si Inovarii si pana la sfarsitul anului sustinerea va continua, a anuntat, luni, ministrul Serban Valeca, cu prilejul ceremoniei oficiale de deschidere a Congresului Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" - "Perspective interdisciplinare", potrivit Agerpres "As dori sa spun cateva cuvinte despre sustinerea pe care ministerul nostru o acorda atat institutelor nationale - si aici ma refer la mult mediatizatul caz Institutul 'Cantacuzino': ministerul nostru, prin Programul Nucleu, i-a acordat o transa si pana la sfarsitul anului sustinerea va fi in continuare. Probabil ca Ministerul Sanatatii va reusi sa demareze un program de investitii pentru demararea productiei de vaccinuri", a declarat Valeca, ministru al Cercetarii.Rectorul universitatii, Ioanel Sinescu, a subliniat ca institutia de invatamant are o semnificatie deosebita pentru istoria si evolutia Romaniei.