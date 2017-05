SIVECO anunta ca o da in judecata pe Ana Maria Patru: "Am fost de-a dreptul socati de calomniile lansate"

Pozitia transmisa de SIVECO:



Patru a facut aceste afirmatii intr-o scrisoare de zece pagini trimisa comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 "Am fost de-a dreptul socati de calomniile lansate de doamna Ana Maria Patru la adresa companiei SIVECO Romania.Informatiile prezentate nu sunt conforme cu realitatea si reprezinta incercari de inducere in eroare a opiniei publice de catre o persoana care in mod repetat a solicitat foloase necuvenite companiei noastre.In consecinta, compania SIVECO a decis sa o actioneze in judecata pe doamna Ana Maria Patru pentru minciunile si afirmatiile denigratoare lansate in spatiul public.Este o copilarie sa credem ca print-un soft auditat, testat si verficat din punctul de vedere al securitatii s-ar putea frauda votul popular. Mai ales ca rezultatele votului au fost confirmate de numaratorile paralele ale partidelor.Reamintim un aspect esential al derularii numaratorii de voturi ¬ partidele politice desfasoara numaratori paralele de voturi, prin metode total independente de AEP. Prin urmare, este evident ca nu se poate vorbi despre nicio fraudare, cu softul AEP, al rezultatelor.Totodata, mentionam ca doamna Ana Maria Patru a avut cel mai inalt nivel de acces la datele centralizate prin intermediul softului. Nicio companie producatoare de software nu poate fi facuta responsabila de modul in care doamna Ana Maria Patru a utilizat, preferential sau nu, datele colectate de soft.Doamna Ana Maria Patru incearca sa deturneze atentia de la procesele in care este implicata. Avem incredere ca justitia va clarifica toate aceste aspecte.SIVECO este principalul producator roman de software industrial, cu peste 1700 de clienti de-a lungul celor 25 de ani de activitate si taxe platite catre bugetul de stat de peste 179 milioane euro."