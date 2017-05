​VIDEO Un clip video in care un tanar este bruscat de controlorii RATB in tramvaiul 11 pentru ca nu avea bilet a starnit revolta pe Facebook

Pe Facebook circula un clip video in care un tanar din tramvaiul 11 este bruscat de catre controlori pentru ca nu ar fi avut bilet. Ceilalti calatori i-au luat apararea acestuia si acuza brutalitatea de care dau dovada controlorii RATB."O gasca de controlori azi in tramvaiul 11 i-a rupt mana din umar unui tanar. Unde este legea din Romania?", scrie, pe contul sau de Facebook, cel care a surprins aceste momente.Potrivit imaginilor surprinse de acesta, mai multi calatori, aflati si ei in tramvaiul 11, au sarit in apararea tanarului bruscat si le-au reprosat controlorilor ca nu au voie sa atinga calatorii, indiferent daca au sau nu bilet.