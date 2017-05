Marian Godina: Am aflat ca la 1.77 m si 85 kg sunt obez si nu sunt apt sa devin politist. Era un fel de "esti inapt sa devii politist, desi esti politist"

Anul asta m-am decis sa dau din nou examen de admitere la Academia de Politie A.I. Cuza, la forma de invatamant frecventa redusa, la care pot participa agentii de politie care indeplinesc unele conditii si care vor sa devina ofiteri, asta in cazul in care sunt admisi, iar apoi si termina cei 3 ani de academie.Azi am sustinut proba sportiva de care am trecut cu brio, iar apoi m-am dus la Centrul Medical al MAI pentru proba medicala. Pe langa lista lunga de analize si examene medicale, am inceput prin a fi masurat si cantarit. Am aflat cu ocazia asta ca la 1.77 m si 85 kg sunt obez si, astfel, nu sunt apt sa devin politist. (paradoxul e ca sunt deja)Fiind dezbracat in chiloti, am intrebat medicul daca ii par obez, insa mi-a spus ca asta e, trebuie sa se ia dupa tabel, asa ca ma trimite sa imi fac niste analize suplimentare la un endocrinolog care va trebui sa ateste faptul ca glanda mea tiroida e in regula si ca nu sunt obez. Ma intreb ce se intampla daca picam azi proba sportiva. Era un fel de "esti inapt sa devii politist, desi esti politist". Cred ca era normal sa ma dea afara.Dar daca n-am sa pot demonstra ca fac sport, ca acel tabel nu mi se poate aplica si ca nu sunt obez, ce se va intampla? O sa pot ramane politist, desi voi fi inapt sa particip la un examen pentru a deveni ofiter?Nu stiu daca e de ras sau de plans, cert e ca mi s-a zis de multe ori ca-s prost, arogant, militian, nesimtit etc, dar obez chiar nu mi-a zis nimeni pana acum.