Klaus Iohannis, evaziv in privinta axei Rusia-Turcia-Iran, evocata intr-un discurs prezidential: O sa va explice dl consilier Ion Oprisor ce a vrut sa spuna

"O sa va explice dl consilier ce a vrut sa spuna cu acea axa", a replicat Iohannis, intrebat de ziaristi cum comenteaza aceasta declaratie.In mesajul publicat pe site-ul Administratiei Prezidentiale se arata insa ca acest mesaj ii apartine sefului statului si doar a fost citit de consilierul Oprisor."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 29 mai a.c., un mesaj cu prilejul deschiderii lucrarilor programului 'Securitate in Regiunea Marii Negre. Provocari comune, viitor sustenabil', editia 2017. Mesajul a fost prezentat de catre domnul Ion Oprisor, Consilier Prezidential - Departamentul Securitatii Nationale", potrivit sursei citate.Potrivit acestui mesaj, o "axa Rusia-Turcia-Iran" complica situatia de securitate din zona Marii Negre. "Arealul (Marii Negre - n.red.) reprezinta o frontiera maritima a NATO si a UE, dar, in acelasi timp, un coridor de acces strategic spre Asia Centrala si Orientul Mijlociu, tablou complicat suplimentar de axa Rusia-Turcia-Iran", se arata in mesajul citit de Ion Oprisor la conferinta de securitate.