Printul Charles a devenit Doctor Honoris Causa al Universitatii Bucuresti

Alteta Sa Regala Charles, Print de Wales, a primit, luni, intr-un cadru restrans, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, in semn de recunoastere fata de contributia acestuia la valorificarea patrimoniului cultural romanesc, dar si a intaririi relatiilor dintre Romania si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, relateaza News.ro.Printul Charles a remarcat in cadrul ceremoniei ca patrimoniul cultural si natural, traditiile, dar si capacitatea de inovare si schimbare sunt lucrurile care ii fac pe romani speciali in lume.





Distinctia i-a fost acordata in urma votului din data de 8 mai 2017 al Senatului UBB, in semn de recunoastere a contributiei deosebite a Altetei Sale Regale Printul de Wales in domeniul valorificarii patrimoniului cultural romanesc, al promovarii valorilor istorice multiculturale, al cunoasterii mediului spiritual si natural romanesc peste hotare, precum si pentru intarirea cooperarii dintre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Romania.





Printul Charles a ajuns la Cluj-Napoca pe Aeroportul International Cluj, el fiind intampinat la intrarea in cladirea UBB de catre doi tineri imbracati in costume populare specifice zonei Maramuresului, ei servindu-l pe print cu paine si sare.





Ceremonia a inceput in jurul orei 16.00, printre cei prezenti numarandu-se primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, prefectul judetului, Gheorghe Vuscan, Mitropolitul Clujului IPS Andrei Andreicut, dar si ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell.





"Am fost intrebat adesea ce ma aduce atat de des in Romania, ce anume face ca acest loc sa fie atat de special? Raspunsul e, pentru mine, foarte simplu: voi, prietenii mei romani; patrimoniul vostru cultural si natural, traditiile voastre, dar si capacitatea voastra de inovare si schimbare. Tot ceea ce reprezentati voi dupa secole intregi de istorie - identitatea voastra si intregul vostru potential. Toata energia pe care o puteti pune in miscare pentru a schimba ceva. Acestea sunt lucrurile care va fac cu adevarat speciali in intreaga lume", a afirmat Alteta Sa Regala cu ocazia discursului rostit in cadrul ceremoniei.