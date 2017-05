Guvernul si companiile farmaceutice au convenit sa incheie acorduri cadru pentru achizitionarea de vaccinuri, pe perioade de doi pana la patru ani

ncheierea acestor Acorduri-cadru va oferi aprovizionarea continua si la timp a dozelor de vaccin, asigurarea unor stocuri de rezerva la nivelul autoritatilor, la care sa se poata apela in caz de urgenta, precum si predictibilitate producatorilor.Ministrul Sanatatii a precizat ca va initia in perioada imediat urmatoare procedura de licitatie pentru vaccinul rujeolic, ROR, pentru perioada 2018-2019, urmand ca necesarul pentru anul curent sa fie achizitionat pana la mijlocul lunii iulie, prin procedura de urgenta. In ceea ce priveste pregatirea campaniei de vaccinare antigripala 2017-2018, la nivelul Comitetului interministerial s-a stabilit ca Institutul de Sanatate Publica va informa de urgenta Ministerul Sanatatii cu privire la necesarul de vaccinuri, dupa consultarea medicilor de familie. Pe baza necesarului transmis de medicii de familie, ministerul va initia achizitia vaccinului gripal pentru sezonul urmator.Un alt punct al intalnirii premierului si ministrului Sanatatii cu reprezentantii companiilor farmaceutice a vizat consultarile pe marginea proiectului Legii vaccinarii, in contextul in care companiile au propus o serie de amendamente cu privire la durata procedurii de licitatie, stabilirea criteriilor de atribuire si termenul de livrare.Ministrul Sanatatii a precizat ca va analiza, cu toata deschiderea, aceste propuneri, le va prelua pe cele benefice, dupa care, proiectul Legii vaccinarii va intra in procedura avizarii interguvernamentale, in sedinta de Guvern, iar, ulterior, va fi transmis spre dezbatere si adoptare Parlamentului. ¬Este nevoie de o dezbatere cat mai ampla si transparenta asupra acestui proiect de o importanta covarsitoare pentru societate¬, a punctat ministrul Bodog.Reprezentantii companiilor farmaceutice si-au oferit sprijinul sa participe la o campanie publica de educare si informare cu privire la importanta preventiei prin vaccinare.Intrevederea de luni face parte din consultarile periodice initiate de premierul Sorin Grindeanu cu reprezentantii companiilor, asociatiilor si organizatiilor profesionale in scopul solutionarii crizei vaccinurilor, precum si pentru punerea in aplicare a unui mecanism care sa asigure fara sincope si la timp dozele necesare.