Deputatii juristi au avizat favorabil interzicerea folosirii animalelor salbatice la circuri, spectacole si expozitii

"Este un mare pas inainte. Sunt extrem de emotionat. De la votul istoric de la Comisia pentru Agricultura de acum cateva saptamani iata ca si la Comisia Juridica a fost dat un vot de admitere pe raportul comun al celor doua comisii, raport care va merge in plen, fiind un raport de adoptare. Asadar, comisiile au considerat ca aceasta lege care interzice de acum inainte - in masura in care va fi adoptata si de catre plen - utilizarea foarte multor specii de animale la circuri. Acest vot ar prezenta un mare pas inainte moral pentru societatea romaneasca, pentru ca stiti foarte bine animalele la circuri sufera ingrozitor.", a afirmat Remus Cernea luni la Parlament, dupa votul deputatilor din Comisia Juridica.Pentru sustinerea initiativei fostului deputat Remus Cernea a luat cuvantul in cadrul sedintei comisiei deputatul Varujan Pambuccian.Proiectul de lege urmeaza sa fie dezbatut in Plenul Camerei Deputatilor care este si camera decizionala. Daca proiectul de lege va fi promulgat de presedintele Klaus Iohannis, animalele care acum sunt folosite in spectacolele de circ sau alte tipuri de spectacole vor ajunge in sanctoare sau rezervatii, se arata in proiectul de lege.