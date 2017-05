Verdictul CNSAS, in cazul notelor informative date de sociologul Mircea Kivu: Nu este colaborator al Securitatii, pentru ca informatiile nu denuntau atitudini potrivnice regimului

Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a emis o adeverinta de necolaborare cu Securitatea in cazul sociologului Mircea Kivu, pentru ca nu a furnizat informatii prin care se denuntau activitatile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist, informeaza News.ro. Informatiile vin dupa ce Mircea Kivu a recunoscut, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca a colaborat cu Securitatea sub numele de cod "Mihai" si ca a dat mai multe note informative.





Potrivit adeverintei CNSAS, Mircea Kivu este titularul unui dosar fond retea, iar in perioada 1983 - 1985 a fost urmarit deoarece "a fost semnalat ca adept al gruparii filosofico - religioase Krisnamurti". "Ulterior, a fost recrutat cu scopul incadrarii informative a unor persoane cu conceptii mistico-filosofice orientale; la data de 11.01.1985, a semnat un Angajament, preluand numele conspirativ Mihai", se arata in adeverinta emisa de CNSAS in 19 mai si publicata saptamana trecuta pe site-ul institutiei.





Consiliul precizeaza ca a descoperit doua note informative dactilografiate si semnate tot dactilo cu numele conspirativ Mihai, dar care "nu fac referire la activitati sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist".





"Sursa are urmatoarele relatii mai apropiate: In tara - C.R./.../P.S./.../A.T.M/; in strainatate: C.D.A. New York, B.A. - Los Angeles SUA; S.S Haifa, Israel; L.S.Boston - SUA".





A doua nota data de Kivu priveste o anume G.G: "A absolvit in anul 1978 sectia de sociologie a Facultatii de istorie si filosofie a Universitatii Bucuresti. Dupa absolvire, a lucrta ca sociolog la intreprinderea bucuresteana Metaloglobus. (...) S-a casatorit in anul 1977 cu G.N. , pe atunci sociolog la Centrului de Cercetari al Universitatii Bucuresti, pe care l-a cunoscut cu ocazia uneia din practicile profesionale organizate de facultate. Au doi copii. G.N. a absolvit facultatea in 1972, fiind un student foarte bun, presedinte al Consiliului ASC din facultate /.../s-a preocupat intens de studierea din punct de vedere sociologic a comunitatilor de tigani. In anii 1973- 1975 a incercat sa se integreze intr-o asemenea comunitate (satra), in scopul de a-i cunoaste mai indeaproape modul de viata, mentalitatea, obiceiurile. (...) Din cate stiu, nu a publicat rezultate ale ale studiilor pe care le-a intreprinsn in acest domeniu , cel mult ca rapoarte de cercetare redactate in cadrul centrului de cercetari sociologice".









Potrivit OG nr. 24/2008, "calitatea de colaborator al Securitatii nu poate fi retinuta decat in privinta persoanelor care au furnizat informatii prin care se denuntau activitatile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist si care au vizat ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Documentele citate in cuprinsul acestei prezentei adeverinte nu fac referire la activitati sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist. Tinand seama de faptul ca cele doua conditii sunt cumulative si nu alternative, iar in speta este indeplinita numai cea de-a doua conditie, persoanei verificate nu i se poate retine calitatea de colaborator al Securitatii", se arata in adeverinta emisa pe numele lui Mircea Kivu.





Sociologul Mircea Kivu a recunoscut, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca a colaborat cu Securitatea sub numele de cod "Mihai".





Kivu recunoaste ca a dat mai multe "note informative" dar sustine ca nu a primit "niciodata bani sau alte foloase" in schimbul acestora si spera ca nimeni nu a avut de suferit de pe urma notelor informative scrise de el.