Curtea Constitutionala discuta pe 21 iunie sesizarea PNL privind eliminarea avizului CSAT la numirea directorului DGPI

CCR a primit sesizarea de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea OUG 76/2016 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei Generale de Protectie Interna a Ministerului Afacerilor Interne, formulata de senatorii PNL.Pe 23 mai, PNL a anuntat ca a sesizat CCR in legatura cu modificarile aduse mecanismului de numire in functie a directorului DGPI, prin eliminarea avizului necesar din partea CSAT. "Modificarea operata de majoritatea parlamentara incalca prevederile constitutionale referitoare la asigurarea securitatii nationale, iar, pe de alta parte, se inscrie intr-o abordare sistematica a PSD-ALDE de restrangere a atributiilor presedintelui Romaniei prin modificari legislative lipsite de fundamentare", au aratat atunci reprezentantii PNL.De asemenea, liberalii sustineau ca proiectul de lege prin care a fost modificata OUG are grave carente de coerenta legislativa in raport cu o serie de alte acte normative in vigoare, deschizand posibilitatea legala de a aservi politic activitatea DGPI: "Solutia legislativa promovata nu a fost supusa dezbaterii si votului in prima Camera sesizata, respectiv in Camera Deputatilor, fapt care a dus la incalcarea principiului bicameralismului in adoptarea actelor normative."