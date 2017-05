Federatia Nationala a Sindicatelor APIA vor sa declanseze conflictul social: Legea salarizarii reduce drastic salariile din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura

Federatia Nationala a Sindicatelor Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura este in proces de consultare a membrilor privind declansarea conflictului social, arata un comunicat de presa al Federatiei. Potrivit sindicalistilor, Legea salarizarii, in forma actuala, ii dezavantajeaza pe functionarii din APIA si incalca, totodata, recomandarile europene in materie de salarizare a personalului care gestioneaza fonduri europene.





Sindicalistii sustin ca proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice reduce drastic salariile din cadrul (APIA), la nivelul centrelor judetene si locale, iar in acest context sunt discutii pentru declansarea conflictului social.





"Senatul a respins amendamentele propuse (amendamente sustinute si de Comisia pentru agricultura din Senat). La Camera Deputatilor, dezbaterile se desfasoara cu mare viteza, iar comisiilor de specialitate nu le mai sunt cerute avizele.

In contextul in care prevederile proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ii dezavantajeaza pe functionarii publici din cadrul Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA), Federatia Nationala a Sindicatelor APIA este in proces de consultare a membrilor privind declansarea conflictului social.Precizam ca prin aceasta lege, in forma actuala, se incalca inclusiv recomandarile europene in materie de salarizare a personalului care gestioneaza fonduri europene", arata comunicatul Federatiei Nationale.





Potrivit documentului, APIA a atras "peste 20 de miliarde de euro, incepand cu 2007, pentru schemele si masurile de sprijin gestionate de Agentie din fonduri UE si din bugetul national, avand in cei 10 ani de activitate o rata medie anuala a absorptiei de peste 96%", realizari atinse cu "multe sacrificii (in principal prin ore suplimentare neplatite)".





"Orice scadere a salariilor va conduce automat la demotivare, cu toate consecintele negative care se pot intrevede de aici", mai arata Federatia.