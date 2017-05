Iohannis: Axa Rusia-Turcia-Iran "complica" tabloul de securitate din Marea Neagra

Este pentru prima oara cand Iohannis evoca o asemenea axa, punand Turcia - care e un aliat NATO - alaturi de Rusia si Iran.De altfel, in mesajul sau, Iohannis insista asupra amenintarii Rusiei in regiune, aratand ca "In cadrul strategiei de consolidare a statutului de putere politico-militara la nivel regional si international, Moscova mizeaza pe mentinerea dominatiei sale politice, economico-energetice si militare in acest areal. De anul trecut ... s-au conturat tot mai clar strategiile multi-vectoriale ale Rusiei, care utilizeaza instrumente diversificate, un adevarat arsenal hibrid in permanenta perfectionare si adaptare".Iohannis a transmis luni aceste mesaje cu ocazia deschiderii lucrarilor programului "Securitate in Regiunea Marii Negre. Provocari comune, viitor sustenabil". Mesajul a fost prezentat de catre Ion Oprisor, consilier prezidential la Departamentul Securitatii Nationale.