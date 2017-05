Brasov: Perchezitii la Spitalul de Urgenta si la cel de Pediatrie, intr-un dosar de fapte de coruptie savarsite de medici

Politistii fac, luni dupa-amiaza, mai multe perchezitii in Brasov, la Spitalul de Urgenta si la cel de Pediatrie, dar si in Craiova, intr-un dosar de fapte de coruptie savarsite de medici si profesori universitari. Potrivit procurorilor citati de News.ro, in acest caz exista suspiciuni ca ar fi fost decontate ilegal operatii estetice.





"Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, impreuna cu ofiterii de politie judiciara de la Sectia Regionala de Politie Transporturi Brasov, fac sase perchezitii domiciliare in municipiul Brasov si municipiul Craiova, dintre care doua la sediul unor institutii publice, intr-o cauza avand ca obiect savarsirea unor infractiuni de coruptie de catre cadre medicale si universitare", se arata intr-un comunicat al procurorilor.





Conform surselor citate, in acest caz exista suspiciuni ca ar fi fost decontate ilegal operatii estetice realizate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. Perchezitiile vizeaza si cele doua Sectii de Chirurgie Plastica.