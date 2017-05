Striblea, despre accidentul de la Scoala 141: Fondurile de reparații au fost aprobate abia în seara accidentului 

Fondurile de reparatii pentru Scoala 141, al carei tavan s-a prabusit pe 25 mai, nu au existat pana in seara accidentului, iar evenimentul este rezultatul unui sir de ignorante, acuza jurnalistul Catalin Striblea pe site-ul sau. Totodata, acesta contrazice declaratiile autoritatilor precum ca toti elevii erau angrenati in programul "Scoala altfel" si ca nu ar fi fost nimeni in scoala in momentul accidentului.





Jurnalistul Catalin Striblea critica modul in care autoritatile, dar si presa a trecut peste accidentul de la 141, in care tavanul de la etajul doi al cladirii s-a prabusit.





Potrivit acestuia, autoritatile au lasat gresit sa se inteleaga ca nu era nimeni in scoala in momentul producerii accidentului, pentru ca elevii ar fi fost angrenati in programul "Scoala altfel", si ca, de fapt, elevii din ciclul V-VIII aveau program normal la scoala si asa s-ar explica si prezenta a patru fetite in cladire in momentul prabusirii tavanului.





"Ce nu va spune nimeni insa este ca elevii din ciclul 5-8 aveau program normal la scoala. Ei trebuiau sa inceapa orele de la 11 sau 12 functie de orar. Mai mult, unii dintre ei trebuiau sa vina la scoala la cateva cluburi si cursuri de pregatire de la ora 10.30 de minute. Informatia am confirmat-o din surse multiple, dar cel mai clar apare din comentariile pe Facebook ale copiilor de la Scoala 141. Desi sunt publice, am sters numele pentru ca eu nu pot comunica in clar numele minorilor. Un lucru este cert. Accidentul s-a produs cu o ora si jumatate mai devreme de intrarea copiilor in scoala", a scris Striblea pe site-ul sau.









Banii pentru reparatii nu existau. Primarul a vizitat scoala, dar nu a mers pana la al doilea etaj.





Potrivit jurnalistului, "fondurile de reparatii au fost aprobate abia in seara accidentului, dovada ca banii nu existau", desi autoritatile au spus ca scoala ar fi trebuit sa intre in reparatii in vara.





Striblea sustine ca "accidentul de la scoala 141 este rezultatul unui lung sir de ignorante", pentru ca situatia precara a cladirii se stia de multa vreme, iar primarul sectorului 5, Daniel Florea, a vizitat scoala chiar cu o zi inainte de producerea accidentului, dar nu a urcat pana la etajul II.





"Primul lucru pe care nu vi-l spune nimeni este ca in ziua premergatoare accidentului, primarul sectorului 5 a fost in scoala 141. A fost prezent fizic, intr-o intalnire cu conducerea scolii, mai bine de o ora. Intalnirea era parte dintr-un program comun al scolii cu primaria si cu ONG-uri si am confirmat-o din surse multiple.





Primarul Daniel Florea nu a urcat insa decat pana la etajul unu, desi al doilea statea sa se prabuseasca. Asa imi explic si fata lui Florea la conferinta de presa, care parea ca nu mai stie cum sa dea bir cu fugitii. Doua persoane mi-au confirmat ca saptamana trecuta conducerea scolii ii ridicase primarului problema tavanului de la etajul al doilea", arata postarea pe striblea.ro, care pune la dispozitie si o petitie din 2014 catre Primaria de sector in care se aduce la cunostinta conditiile de cosmar din scoala.





Reabilitare pe hartie





Conform informatiilor pe care le pune la dispozitie jurnalistul, in 2009 a existat un contract de reabilitare pentru doua cladiri vechi si o cladire noua pentru sala de sport, in schimb actionarul societatii care a castigat contractul a declarat la Digi ca s-a lucrat numai la tavane, la canalizari si drumuri.





Elevii scolii au fost mutaţi, luni, la Şcoala 127, într-un corp nou de clădire, complet reabilitat şi care stătea nefolosit, a spus directorul Şcolii 127, Teodor Cojocaru, potrivit News.ro.