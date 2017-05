Un nou episod in razboiul dintre Arafat si ministrul Sanatatii: Bodog spune ca secretarul de stat cere ca achizitia de ambulante sa se faca la IGSU

epta de la domnul Ministru, macar in ceasul al 12-lea, la o discutie serioasa si aplicata lasand la o parte orice alta problema subiectiva insa din pacate acest lucru nu a putut avea loc macar telefonic".

Raed Arafat a atasat pe profilul lui de facebook scrisoarea ajunsa la Ministrul Sanatatii, cu urmatoarele precizari: "Inisist sa subliniez ca nu este vorba de interese si cine face o licitatie ci este vorba de a aborda solutia cea mai rapida si cu cele mai putine probleme care sa ne permita sa rezolvam problema la care am ajuns. M-am astBodog, care a avut o discutie cu premierul Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria, pe aceasta tema, a afirmat ca a "respectat solicitarea dl. Arafat de a avea o discutie in trei la momentul in care dansul se intoarce in tara"."Dl. Arafat nu doreste sa semneze protocolul in forma propusa de Ministerul Sanatatii. Dl. Arafat nu doreste ca achizitia sa nu se faca la Ministerul Sanatatii ci la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta", a spus ministrul, la intrebarile ziaristilor.La acest moment, s-a decis ca procedura de achizitie "sa fie coborata de pe SEAP" in conditiile in care s-au constatat "probleme legate de discordante intre acordul cadrul si modelul de contract pus pe SEAP".Potrivit ministrului, "comisia (de analiza) a gasit mai multe potentiale probleme pe care am dorit sa le eliminam pentru a preveni contestatiille", pentru ca "daca ne apucam sa ne judecam se duc doi ani si in aceasta perioada pacientii vor fi privati de ambulante noi".Potrivit propunerii formulate, achizitia de ambulante ar trebuie sa se faca la Ministerul Sanatatii, prin noua structura de achizitii, pentru toata Romania, a continuat Florian Bodog, care a precizat ca este vorba de cumpararea a "peste 2.000 de ambulante".Acesta sustine ca protocolul actual nu mai e valabil deoarece "s-a schimbat legislatia", insa Raed Arafat "nu a fost de acord cu acest principiu".Printre argumentele invocate de Bodog figureaza si faptul ca "Ministerul Sanatatii e cel care finanteaza" achizitia: "Eu imi voi asuma prin semnatura la finalizarea procedurii achizitionarea de ambulante", a aratat el.In cursul zilei de duminica, Raed Arafat a acuzat faptul ca SMURD este sabotat de Ministerul Sanatatii iar "situatia incepe sa puna viata pacientilor in pericol", dupa ce Florian Bodog anuntase vineri ca urmeaza sa fie demarata procedura de achizitie atat pentru ambulante, cat si pentru dotarile necesare SMURD, dupa ce MS a reinnoit protocolul cu Ministerul de Interne, conform noilor proceduri de achizitie publica."Anuntul domnului Ministru al Sanatatii, Florian Bodog, facut vineri la Craiova, referitor la achizitia ambulantelor pentru SMURD si serviciile de ambulanta, mentionand ca acordul semnat in 2016 intre cele doua ministere, cel al al sanatatii si cel al afacerilor interne, nu mai este valabil in baza noii legislatii, ascunde multe adevaruri nespuse si este de fapt, pentru cei care cunosc bine situatia si evolutia ei, un anunt al intarzierii achizitiilor de ambulante pentru SMURD si serviciile de ambulanta si nu al demararii procedurilor, care au fost deja demarate de fapt dar nu sunt 'agreate' dorinta fiind de a repeta totul de la zero lasand la o parte munca realizata de comisii mixte care au muncit cateva luni deja pe acest subiect la nivelul IGSU", a scris Arafat duminica pe Facebook.Acesta a afirmat si ca saptamana trecuta i-a trimis lui Bodog o scrisoare despre situatia actuala "la care anul acesta a inceput sa contribuie din pacate si dansul, blocajele si modul in care am fost sabotati, in mod deosebit la nivelul Ministerului Sanatatii, si ma refer aici la functionari din cadrul Ministerului Sanatatii care au sabotat procesul de dotare al serviciilor de ambulanta si SMURD in mod continuu, ca sa ajungem intr-o situatie fara precedent in sistemul de urgenta , situatie care incepe sa puna viata pacientilor in pericol."