Exercitiu NATO de amploare in Romania. Trafic ingreunat la finalul acestei saptamani pe mai multe drumuri nationale pentru deplasarea coloanelor militare

In luna iunie se va desfasura exercitiul NATO NOBLE JUMP 2017 (NOJP17) pe teritoriul Bulgariei, Greciei si Romaniei, cu destinatia finala Centrul National de Instruire Intrunita "Getica", din Cincu, relateaza News.roAstfel, de joi pana duminica, pe mai multe drumuri din tara, traficul ar putea fi ingreunat din cauza deplasarii coloanelor militare.In 1 iunie, in intervalul orar 09.00-20.00, coloanele militare se vor deplasa pe ruta Giurgiu-Bucuresti (E85), in 2 iunie, in intervalul orar 00:01-18:00, se vor deplasa pe ruta Bucuresti-Pitesti (A1)-Ramnicu Valcea (E81)-Sibiu (Valea Oltului)-Cincu, in 3 iunie, in intervalul orar 09:00-17:00, pe ruta Giurgiu-Bucuresti (E85), iar in 4 Iunie 2017, in intervalul orar 00:00-15:00, pe ruta Bucuresti-Pitesti (A1)-Ramnicu Valcea (E81)-Sibiu (Valea Oltului)-Cincu.Politistii le recomanda celor care se deplaseaza pe aceste rute sa circule cu atentie sporita si sa respecte indicatiile si semnalele politistilor.Aproximativ 4.000 de militari romani si din tari membre ale NATO vor participa, cu 500 mijloace tehnice, la exercitiul multinational "Noble Jump" 2017 (NOJP17), care incepe vineri si se va desfasura pana in 16 iunie.Cea mai mare parte a trupelor straine va sosi din Albania, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia si Spania pe calea aerului, iar echipamentul greu va fi transportat pe mare si pe calea ferata, urmat de convoiul terestru, pe ruta Grecia - Bulgaria - Romania, pana la Centrul National de Instruire Intrunita 'Getica' din Cincu.In cadrul NOJP17, Comandamentul Multinational de Divizie Sud-Est va avea ca misiune coordonarea intregii etape de dislocare tactica a trupelor si a echipamentelor pe teritoriul Greciei, Bulgariei si Romaniei. Acest proces va fi facilitat de catre Unitatile de Integrare a Fortelor NATO (NATO Force Integration Units - NFIUs) din Bulgaria, respectiv Romania, si forte apartinand natiunilor gazda."Momentul culminant al dislocarii va fi exercitiul cu trageri de lupta ce se va desfasura in Centrul de instruire de la Cincu. In afara de cele doua NFIU din Romania si Bulgaria, trebuie mentionat ca, in regim de parteneriat, fortele romanesti care se vor instrui integrat in Cincu apartin Brigazii Multinationale de la Craiova", a spus comandantul Diviziei Multinationale de Sud-Est, general de brigada Ovidiu Uifaleanu, despre exercitiul Noble Jump 2017.