Securitatea Romaniei: ​​Administratia Trump propune o crestere majora a cheltuielilor Pentagonului pentru apararea flancului estic NATO in fata amenintarii Rusiei

Propunerea a fost trimisa catre Congresul SUA in 23 mai, cu doua zile inainte ca Donald Trump sa participe la summit-ul NATO de la Bruxelles. A fost prima intalnire a presedintelui american cu sefii de stat si de guvern din statele aliate. Cu ocazia prezentei la Bruxelles, Trump a participat la inaugurarea unui monument dedicat Articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic, cel care consfinteste doctrina de baza a aliantei - solidaritatea aliatilor in fata amenintarilor de securitate. Trump a folosit discursul de la summit pentru a le cere aliatilor sa-si atinga tinta asumata de a aloca minimum 2% din PIB pentru cheltuieli de aparare.European Reassurance Initiative este un program lansat de Administratia Obama in 2014, in urma anexarii ilegale a Crimeei de catre Rusia si a inceperii razboiului din estul Ucrainei. Toti aliatii NATO din flancul estic au cerut atunci de la NATO masuri active de asigurare in fata posturii tot mai agresive a Rusiei.In cadrul European Reassurance Initiative (ERI), SUA si alti aliati trimit in tarile din Estul Europei trupe si echipamente militare prin rotatie si participa la exercitii masive in regiune impreuna cu armatele respectivelor state.Pentagonul justifica cererea de crestere substantiala a bugetului ERI in 2018 prin urmatoarele cifre:- la exercitii si pozitionarea de trupe vor participa 6.850 trupe americane- prezenta prin rotatie a unei brigade de lupta mecanizata in statele Baltice, Polonia, Romania si Bulgaria- prezenta aviatiei americane in zona- operatiuni de intelligence si contracarare a propagandei ruseBugetul cerut de Pentagon prevede si doua investitii in baze din Romania: 3 milioane de dolari pentru imbunatatirea infrastructurii de utilitati la baza din Campia Turzii si 2,2 milioane de dolari pentru baza de la Mihail Kogalniceanu.Reamintim ca in acest an vor avea loc in Romania cele mai mari exercitii comune cu participarea a zeci de mii de militari americani.Bugetul Pentagonului propus de Administratia Trump pentru anul fiscal 2018 prevede o crestere cu 10% fata de anul 2017, pana la suma de 574,5 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.