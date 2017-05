Sibiu: Procurorii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala, dupa accidentul de la Balea, in care au fost ranite sapte persoane

Procurorii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala, dupa ce sapte turisti romani si straini au fost raniti din cauza ca doua telecabine de la Balea au ramas, din primele informatii, fara frane, informeaza Agerpres.





"Este un dosar deschis sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Avrig. Dosarul vizeaza infractiunea de vatamare corporala", a declarat, luni, Luciana Baltes, purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu.





In paralel, mai are loc o ancheta a celor de la ISCIR, care trebuie sa stabileasca cu exactitate cauza accidentului cu telecabinele.





Prefectul Judetului Sibiu, Lucian Radu, a precizat luni, pentru AGERPRES, ca "la ora 11.00, a convocat la Prefectura toti sefii de institutii deconcentrate, care au atributii in verificarea a ceea ce s-a intamplat, la Balea, duminica. Au fost chemati la Sibiu, specialisti de la ISCIR Brasov, care pot verifica mecanismul telecabinei. Deocamdata telecabina este oprita."





Duminica, la Balea Lac si la Balea Cascada, doua telecabine nu au mai putut fi oprite la timp si s-au lovit de parapeti si cei aflati in interior au fost raniti. In telecabina, pasagerii calatoresc in picioare si se pot tine cu mainile doar de o bara metalica. Pentru evacuarea unuia dintre ranitii de la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, in Masivul Fagaras, a fost chemat un elicopter SMURD.