Peste 250 de elevi s-au inscris la sesiunile speciale ale Bacalaureatului si Evaluarii nationale. Prima proba, luni, pentru absolventii de liceu

Cele doua sesiuni sunt organizate pentru componentii loturilor olimpice care vor reprezenta Romania, in lunile iunie si iulie, in competitiile internationale pe discipline si in concursurile sportive, dar si pentru absolventii de liceu care vor sustine examen de admitere la universitatile din strainatate.Sesiunea speciala 2017 a Bacalaureatului se va desfasura la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Ploiesti in perioada 29 mai - 9 iunie, la care s-au inscris 223 de elevi de clasa a XII-a. Dintre acestia, 46 de elevi fac parte din loturile olimpice scolare pe discipline, 144 de elevi sunt inclusi in loturile sportive scolare, iar 33 de elevi si-au manifestat intentia de a candida la admiterea in invatamantul superior in afara tarii.Sesiunea speciala incepe cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana / limba materna, care se va desfsura luni si marti. Miercuri, 31 mai, este programata evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala, iar in zilele de 2 si 3 iunie, evaluarea competentelor digitale.Probele scrise au urmatorul calendar: 6 iunie - limba si literatura romana, 7 iunie - proba obligatorie a profilului, 8 iunie - proba la alegere a profilului si specializarii, 9 iunie - limba si literatura materna. Afisarea primelor rezultate - in centrul de examen - este prevazuta pentru data de 9 iunie (pana la ora 18:00). Contestatiile pot fi depuse in cursul aceleiasi zile. Rezolvarea contestatiilor a fost programata pentru 10 iunie, zi in care vor fi afisate si rezultatele finale.Sesiunea speciala a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se va desfasura intre 13 si 16 iunie la Scoala Gimnaziala ￯Tudor Arghezi￯ din Capitala, fiind inscrisi 34 de elevi.Calendarul desfasurarii probelor, toate scrise, are urmatoarea formula: 13 iunie - limba si literatura romana, 14 iunie - matematica, 15 iunie - limba si literatura materna. Prima afisare a rezultatelor va avea loc in data de 15 iunie (pana la ora 18:00) si este urmata de depunerea contestatiilor in aceeasi zi (18:00 - 20:00). Vineri, 16 iunie, dupa solutionarea eventualelor contestatii, vor fi afisate rezultatele finale.Sesiunile propriu-zise ale celor doua examene se vor desfasura in perioada 19 - 30 iunie (Evaluarea nationala) si 6 iunie - 10 iulie 2017, respectiv 21 august - 6 septembrie (Bacalaureat).