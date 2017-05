Carmen Dan spune ca vrea sa afle "cu exactitate" de ce fotografia in care seful Serviciului Control din Politia de Frontiera statea in genunchi in fata catorva chestori "a aparut in spatiul public dupa 4 ani"

Carmen Dan considera ca intentia nu a fost de a-l expune public pe Aurelian Miu, ci probabil de a pune presiune pe cineva care este deasupra sefului Serviciului de Control, respectiv conducerea Politiei de Frontiera: "Pe de alta parte trebuie analizat de ce a fost nevoie sa apara acum o fotografie detinuta de cineva din sistem in arhiva institutionala sau personala dupa 4 ani si care a fost scopul urmarit. Eu sunt omul care cand primeste informatii ia si masuri. Niciodata nu am ezitat din acest punct de vedere. Asa ca daca exista cineva care are de sesizat ceva si are o anumita teama vizavi de sefii directi, de exemplu, eu ii invit sa vina la mine. Dar sa vina atunci cand se intampla si nu dupa 4 ani. Vreau sa vedem cu exactitate de ce a fost nevoie sa apara aceasta fotografie dupa 4 ani si care a fost interesul pentru care s-a facut publica aceasta fotografie. Oare nu aceea de a pune o presiune pe cineva care este deasupra acestui serviciu de control, respectiv conducerea Politiei de Frontiera? Si aici ne vom edifica si vom lua deciziile corecte si legale. Nu cred ca intentia a fost de a-l expune public pe domnul Aurelian Miu", a declarat Carmen Dan la Romania TV, potrivit Agerpres.Ministrul de Interne, care i-a solicitat demisia lui Aurelian Miu, a mai spus ca au fost elucidate circumstantele in care a fost facuta acea fotografie si s-a stabilit ca "nu a fost un ritual" si ca sefului Serviciului Control din cadrul Politiei de Frontiera nu i s-a cerut sa ingenuncheze in fata vreunui superior: "Fotografia a fost facuta in contextul analizei pe anul 2012, pe 13 februarie 2013, la o ora destul de tarzie cand nu ar mai fi trebuit sa socializam doar pentru ca am avut o analiza de bilant si am considerat ca politistul care s-a pus in asemenea ipostaza care este nedemna pentru un barbat daramite pentru un politist trebuie sa faca un gest de minima onoare si trebuie sa plece din acea pozitie care presupune responsabilitatea functiei. Nu te poti duce sa ii controlezi pe altii in conditiile in care deja public te-ai expus intr-o pozitie atat de umilitoare", a mai spus Carmen Dan.Potrivit ministrului de Interne, pana acum Aurelian Miu nu si-a prezentat demisia, care ar fi "un act de ultima demnitate", insa daca nu o va face "mai sunt si alte metode": "Si sa nu creada cineva ca ma rog de seful Serviciului Control din IGPF, pentru ca sunt si alte metode prin care vom lua masurile necesare. Eu am considerat ca trebuie sa faca un alt de ultima demnitate si sa iasa din acea situatie umilitoare cu demnitate, altfel mai sunt metode", spune Carmen Dan.Ziarul National a publicat miercuri fotografii in care Aurelian Miu aparea in genunchi in fata unor angajati MAI asupra carora ar avea atributii de control. In acel loc se mai aflau Gelu Oltean, fost sef al Serviciului de informatii al Ministerului de Interne, Ioan Buda, seful Politiei de Frontiera, Marcel Ardelean, seful Directiei de Supraveghere si Controlul Trecerii Frontierei.