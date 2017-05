Disputa Raed Arafat - Florian Bodog continua. Arafat: A ajuns cutitul la os! Bodog: Este un conflict artificial!

"Va aduc in vedere, in modul cel mai serios, ca suntem cu mult mai aproape decat va puteti imagina de ziua in care populatia, pe buna dreptate, va reprosa vehement decesul unui pacient la care fie echipajul de urgenta nu a mai ajuns in timp util din cauza defectarii ambulantei, fie echipamentele medicale nu au functionat", il avertizeaza Arafat pe Bodog.Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, duminica seara, la Timisoara, unde a vizitat cateva spitale, ca spera ca la finalul acestui an sa soseasca primele ambulante achizitionate de Ministerul Sanatatii, el sustinand ca nu vrea sa se mai spuna pe postul de televiziune ca mor pacientii si ca nu sunt ambulante.''Eu nu am nicio problema, achizitia (de ambulante - n.red.) se poate face la Ministerul de Interne, la Ministerul Sanatatii. In momentul de fata, Ministerul Sanatatii are capacitatea sa faca achizitia si bugetul va fi tot la Ministerul Sanatatii, noi vom plati aceste ambulante, fara probleme. Sper ca la sfarsitul anului sa vina primele ambulante'', a afirmat ministrul Florian Bodog.El a reluat explicatiile privind procedura de achizitie a ambulantelor demarata la inceputul acestui an, in urma unui acord intre Ministerul Sanatatii si Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, care a fost contestata si scoasa de pe SEAP, din cauza ca au existat "unele inadvertente intre contract si caietul de sarcini''.''Urmare a acestui fapt (...) eu am solicitat o analiza a caietului de sarcini de catre o comisie a Ministerului Sanatatii, care mi-a pus la dispozitie aceasta analiza pe caietul de sarcini cu propunerile de modificare a caietului de sarcini, astfel incat procedura sa se desfasoare in conditiile legii si sa nu mai avem contestatii, pentru ca degeaba declansam o procedura care apoi este contestata, anulata si ne judecam ani de zile. Noi vrem sa aducem ambulante pentru oameni cat mai repede si vrem ca toata aceasta procedura sa se desfasoare legal'', a mai spus Bodog.El a invocat din nou punctul de vedere al ANAF, care preciza ca protocolul incheiat intre Ministerul Sanatatii si IGSU este lovit de nulitate pentru ca este incheiat in baza unei legi care nu mai exista, legea achizitiilor publice fiind schimbata in anul 2016, spunand ca din acest motiv a fost intocmit un nou protocol cu Ministerul de Interne, pe care este pregatit sa il semneze, daca si oficialii din acest minister sunt de acord: ''Daca domnul secretar de stat Raed Arafat vine cu o alta propunere legala care sa scurteze aceasta procedura, eu sunt deschis si putem sa o rezolvam prin dialog si cred ca acest conflict este artificial, la fel ca si motivele invocate."Ministrul Sanatatii a mai spus ca luni se va intalni cu ministrul de Interne si cu premierul Sorin Grindeanu, pentru a discuta acest subiect: ''Nu vreau sa spunem pe postul de televiziune ca mor pacientii si ca nu sunt ambulante. Numai la Timisoara s-au cumparat patru ambulante de catre Consiliul Judetean, impartite egal intre IGSU si Serviciul de Ambulanta. Exista ambulante, nu suntem in situatie de colaps, dar am toata disponibilitatea sa rezolv aceasta problema si sa demaram procedura de achizitie de ambulante in conditii legale, pentru ca procedura sa nu poata fi contestata de nimeni'', a mai spus ministrul Florian Bodog, sustinand ca sunt "artificiale" motivele care au determinat disputa publica initiata de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat pe tema achizitiilor de ambulante pentru SMURD si ca "nu exista niciun risc, de nicio natura, care sa determine sincope in activitatea SMURD, cu atat mai putin sa puna in pericol viata oamenilor."La randul sau, secretarul de stat Raed Arafat a transmis un nou mesaj pe Facebook, unde a postat si scrisoarea transmisa ministrului Sanatatii in 21 mai, in care explica modul in care s-au derulat licitatiile pentru achizitia de ambulante si arata ca "situatia in care se afla sistemul de urgenta din Romania este fara precedent in ultimii ani".Raed Arafat spune ca a decis sa faca publica aceasta scrisoare "avand in vedere discutiile si modul gresit in care pot fi intelese anumite aspecte".El sustine ca nu este vorba despre interese si despre cine face o licitatie, ci este vorba despre a aborda solutia cea mai rapida si cu cele mai putine probleme care sa permita rezolvarea acestei probleme: "M-am asteptat de la domnul ministru, macar in ceasul al 12-lea, la o discutie serioasa si aplicata lasand la o parte orice alta problema subiectiva, insa, din pacate, acest lucru nu a putut avea loc macar telefonic. Trebuia sa fac acest pas chiar daca la un moment voi ramane singurul care a semnalat aceasta problema si se va considera ca este o disputa pe cine face o licititatie, ce insist ca nu este", spune Raed Arafat in mesajul de pe Facebook.El considera ca este revoltator cum s-a ajuns in aceasta situatie si ca nu are nicio siguranta ca finalizarea unui acord cadru la nivelul Ministerului Sanatatii va insemna si un real program multianual de dotare: "Revoltator este cum am ajuns in aceasta situatie si faptul ca vom reveni in mana celor care ne-au blocat ani de zile si nu am nicio siguranta ca finalizarea unui acord cadru la nivelul Ministerului Sanatatii va insemna si un real program multianual de dotare, riscul de a ne bloca unde ne-am blocat si cu fostul acord cadru fiind unul real si mare. Din nou subliniez ca sunt deschis la orice solutie urgenta care poate rezolva problema, iar din aceasta scrisoare sunt convins ca cititorii ei vor intelege mai multe aspecte decat cele discutate scurt la interventiile din aceasta dimineata de la diferite televiziuni. Am incercat sa evit pe cat posibil sa ajungem in aceasta situatie, dar, din pacate, nu era acest lucru posibil, cutitul ajungand la os!", mai spune Raed Arafat.In scrisoarea adresata ministrului Sanatatii si postata pe Facebook, Arafat spune ca "blocarea artificiala si inexistenta" a procesului de achizitie nu face decat sa adanceasca problemele sistemului, neexistand nicio explicatie plauzibila pentru demersurile Ministerului Sanatatii."Solutia optima de iesire in cel mai scurt timp din impasul in care ne aflam este deblocarea situatiei astfel incat IGSU sa isi continue procedura integrata atat pentru serviciile de ambulanta, cat si pentru SMURD si continuarea in acest sens a colaborarii existente intre cele doua ministere, in interesul asigurarii asistentei de urgenta pentru cetateni. Orice alta solutie adoptata va duce la agravarea fara precedent a situatiei in care ne aflka, avand drept consecinta cresterea continuaa a costurilor de reparatie si antretinere a ambulantelor si, ceea ce este mult mai important, aparitia unor riscuri de neacceptat pentru viata pacientilor care necesita interventiile de urgenta. Trebuie sa va aduc in vedere, in modul cel mai serios, ca suntem cu mult mai aproape decat va puteti imagina de ziua in care populatia, pe buna dreptate, va reprosa vehement decesul unui pacient la care fie echipajul de urgenta nu a mai ajuns in timp util din cauza defectarii ambulantei in cursul interventiei, fie echipamentele medicale nu au functionat si nu s-au putut efectua procedurile salvatoare de viata", arata Arafat.El sustine ca intr-un astfel de caz tragic responsabilitatile care trebuie asumate vor fi "absolut coplesitoare".Secretarul de stat in Ministerul de Interne ii mai transmite lui Bodog ca, desi il respecta ca ministru, asa cum ii respecta pe toti membrii Guvernului, datoria lui este "in primul rand fata de populatia tarii".De asemenea, in scrisoarea de sapte pagini transmisa ministrului, Arafat detaliaza problemele cu care se confrunta serviciile de ambulanta din tara, care au zeci de masini in service din cauza defectiunilor grave si frecvente: "Suntem in situatia actuala din cauza unor angajati care inca activeaza in cadrul Ministerului Sanatatii, pe care il conduceti in acest moment", i-a reprosat Arafat ministrului Sanatatii.