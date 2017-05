Dolj: Doi tineri au murit si o a treia persoana a fost ranita intr-un accident de circulatie produs pe DN 65

Conform agentilor de politie aflati la fata locului, accidentul s-a produs in jurul orei 19.30, cand soferul unui autoturism Opel inmatriculat in judetul Olt si care se indrepta dinspre Bals spre Craiova a pierdut controlul volanului. Masina a intrat pe contrasens, unde a lovit un autoturism Ford Focus care circula dinspre Craiova spre Bals.In urma impactului, si -au pierdut viata doi tineri, care erau frati, din autoturismul Opel.De asemenea, soferul autoturismului Ford a fost ranit, fiind preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Dolj si transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Craiova.Traficul pe DN65, la limita dintre judetele Olt si Dolj, s-a desfasurat cu dificultate in urma accidentului.