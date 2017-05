Cartel Alfa anunta miting de protest, marti, la Parlament, fata de Legea salarizarii

Sindicatele din administratia publica au inaintat Parlamentului proiectul grilelor de salarizare pentru administratia publica locala."In lipsa acestor grile, practic, administratia locala devine un teritoriu integral politizat care, in locul profesionalizarii serviciilor catre populatie, prin criterii clare de salarizare, unitare pentru tot sistemul de administratie, va fi la mana, pixul si interesele de moment ale celor de la putere", sustin semnatarii.Cartel Alfa afirma ca stabilirea nivelului salariilor de baza exclusiv de catre alesii locali, care nu au competenta necesara in acest domeniu, fiind alesi politic si nu dupa competente precum lucratorii din domeniu, va duce la politizarea excesiva a functiei publice, la un nou val de discriminari in administratia publica locala si la mentinerea si adancirea haosului din sistem."Credem ca aceasta masura propusa de partidul de guvernare prin legea salarizarii este doar un prim pas intr-un program mai amplu de subordonare politica a actului administrativ, care va fi continuata prin procesul descentralizarii, realizat in principal dupa considerente si interese politice si nu de eficienta", se mai arata in comunicat.Proiectul Legii salarizarii intra, luni, in dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor, care este for decizional in aceasta speta.