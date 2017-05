VIDEO Filipine: Lupte sangeroase de strada declansate de luptatori ai Statului Islamic, peste 85 de persoane au fost ucise

Violentele l-au determinat pe presedintele Rodrigo Duterte sa declare marti legea martiala in treimea sudica a Filipinelor pentru a zdrobi ceea ce el a numit exploziva amenintare a militantilor cu legaturi cu Statul Islamic.Autoritatile au spus ca militantii au ucis 19 civili in Marawi, un oras predominant musulman cu 200.000 de locuitori. Printre acestia se numara trei femei si un copil, descoperiti morti langa o universitate.Violentele au inceput cand zeci de barbati inarmati au declansat un macel in Marawi dupa ce fortele de securitate au incercat sa-l aresteze pe Isnilon Hapilon, un militant filipinez veteran, considerat liderul local al SI.Luptatorii au arborat steagul negru al Statului Islamic, au luat un preot si alti 14 oameni ostatici dintr-o biserica si au inceput sa dea foc la cladiri. In lupte au murit 13 soldati, 2 politisti si 51 de militanti, potrivit autoritatilor.Cei mai multi dintre locuitorii orasului au fugit din cauza ca armata a bombardat masiv zonele rezidentiale in care credea ca se ascund islamistii.Armata a anuntat sambata ca va intensifica bombardamentele.“Oricat de mult am dori sa evitam pierderile colaterale, acesti rebeli forteaza mana guvernului pentru ca se ascund si si se baricadeaza in case private, cladiri guvernamentale si alte imobile”, a spus generalul de brigada Restituto Padilla.SUA il considera pe Isnilon Hapilon drept unui dintre cei mai periculosi teroristi din lume si a pus pe capul sau un premiu de 5 milioane de dolari. Hapilon este si unul dintre liderii Abu Sayyaf, grupare islamista specializata in rapiri si rascumparari.Potrivit expertilor in securitate, Isnilon Hapilon incearca sa unifice gruparile filipineze care au jurat credinta SI.