Un adolescent de 14 ani, preluat de un elicopter SMURD in stare extrem de grava dupa ce jeepul in care se afla s-a rasturnat in munti

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, plt.maj. Marius Rus, a declarat, duminica, pentru News.ro, ca un accident s-a produs intr-o zona greu accesibila cuprinsa intre Sangeorz Bai si Parva, fiind ranite daua persoane - un adolescent de 14 ani si un barbat de 23 de ani.

"O masina de teren este implicata in accident, dar, din cauza lipsei semnalului, nu stim daca a cazut in prapastie sau exact ce s-a intamplat. Cert este ca un adolescent de 14 ani a fost gasit in stare grava, cod rosu, policontuzionat, cu traumatism cranian si multiple fracturi. S-a cerut interventia elicopterului, care l-a preluat de la locul accidentului", a declarat Marius Rus.

Potrivit acestuia, cea de-a doua victima a suferit leziuni care nu-i pun viata in pericol si se cauta solutii pentru evacuarea din zona accidentului.

¬Este o zona greu accesibila, ultimii trei kilometri pana la locul accidentului fiind parcursi pe jos¬, a mai declarat oficialul ISU Bistrita-Nasaud.

La operatiunea de salvare participa SMURD, o ambulanta a Serviciului Judetean de Ambulanta, echipaje ale Salvamont si jandarmii montani Rodna.