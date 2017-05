Bodog: ANAF ne-a spus ca licitatia IGSU pentru ambulante nu mai este valabila / Arafat: Sa isi asume responsabilitatea cei care semneaza atunci cand vor muri oameni

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, sustine ca licitatia inceputa de IGSU pentru acordul-cadru de achizitionare a noilor ambulante nu mai este valabila si ca trebuie incheiat un nou protocol intre Ministerul Santatatii si Ministerul Afacerilor Interne, astfel incat sa fie reluata procedura, potrivit News.ro.

Secretarul de stat Raed Arafat il contrazice, sustinand ca, daca se renunta la licitatia inceputa de IGSU, se va intarzia foarte mult, astfel ca primele ambulante vor putea fi preluate abia la jumatatea anului viitor, in conditiile in care dotarile ambulantei si SMURD sunt invechite. "Sa isi asume responsabilitatea cei care semneaza (protocolul - n.r.) atunci cand vor muri oameni pentru ca nu avem ambulante", a avertizat Arafat.





Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ca IGSU a pornit achizitia la inceputul anului si a fost anulata din cauza unor contestatii, la solicitarea ANAF.





"Am avut discutii si am solicitat un punct de vedere din partea ANAF si ni s-a raspuns ca, avand in vedere modificarea legislatiei, nu mai e valabila licitatia, au fost probleme in protocol, incheiat pe vechea lege a achizitiilor, astfel ca am semnat un nou protocol pentru reluarea procedurilor", a spus ministrul, subliniind ca vrea sa se asigure ca aceasta achizitie se va desfasura cu respectarea tuturor procedurilor legale.





Bodog a precizat ca luni va fi semnat protocolul si se demareaza procedurile pentru achizitii.





In replica, seful DSU, Raed Arafat, a relatat ca in anul 2016 s-a luat decizia impreuna cu Ministerul Sanatatii sa se mute procedura de achizitie la IGSU, sa fie facut caietul caietul de sarcini de o comisie mixta a MS si MAI, respectiv IGSU si sa se faca aceasta achizitie, fiind mai multe psobilitati: fie accesarea de fonduri europene pentru ca IGSU este eligibil, fie din buget de stat sa se dea banii catre IGSU, fie sa se dea direct Ministerului Sanatatii banii.





"Aceasta licitatie a mers mai departe. Ca a avut contestatii nu inseamna ca s-a gresit in caietul de sarcini. Contestatii se depun si de firme care au un singur angajat. La momentul lunii februarie, in ziua deschiderii caietelor, cand erau 22 de oferte depuse, s-a gasit, conform unei informari pe care am avut-o, o inadvertenta intre caietul de sarcini si un model de contract care este in caietul de sarcini. Si atunci am fost sfatuit sa oprim licitatia, sa corectam asta si sa o reluam intr-o perioada foarte scurta, de 30 de zile, lucru care mi s-a confirmat ca ar fi valabil daca IGSU ar relua licitatia. Problema este ca, imediat dupa ce a fost sistata pentru corectare, am inceput sa primim diferite hartii ca acordul de asociere nu este valabil. Am obtinut un punct de vedere de la ANAF in februarie ca acordul de asociere este valabil. In pofida acestei chestiuni, a venit o adresa de la Ministerul Santatatii care reziliaza acordul de asociere si spune ca nu mai este dorit sa se faca aceasta licitatie impreuna", a continuat Arafat.