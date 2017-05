Grindeanu: Situatia achizitiei de ambulante este in atentia mea. Ma voi intalni cu Raed Arafat, Carmen Dan si Florin Bodog

Declaratiile lui Florian Bodog privind achizitionare de ambulante "ascund multe afirmatii nespuse" si sunt, "de fapt, un anunt al intarzierii achizitiilor de ambulante pentru SMURD si serviciile de ambulanta, afirma secretarul de stat din MAI Raed Arafat , care acuza ca este sabotat la nivelul Ministerului Sanatatii.



Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca urmeaza sa fie demarata procedura de achizitie atat pentru ambulante, cat si pentru dotarile necesare SMURD, dupa ce MS a reinnoit protocolul cu Ministerul de Interne, conform noilor proceduri de achizitie publica.



"Anuntul domnului Ministru al Sanatatii, Florian Bodog, facut vineri la Craiova, referitor la achizitia ambulantelor pentru SMURD si serviciile de ambulanta, mentionand ca acordul semnat in 2016 intre cele doua ministere, cel al al sanatatii si cel al afacerilor interne, nu mai este valabil in baza noii legislatii, ascunde multe adevaruri nespuse si este de fapt, pentru cei care cunosc bine situatia si evolutia ei, un anunt al intarzierii achizitiilor de ambulante pentru SMURD si serviciile de ambulanta si nu al demararii procedurilor, care au fost deja demarate de fapt dar nu sunt 'agreate' dorinta fiind de a repeta totul de la zero lasand la o parte munca realizata de comisii mixte care au muncit cateva luni deja pe acest subiect la nivelul IGSU", scrie Arafat duminica pe Facebook.

"Situatia achizitiei de ambulante este in atentia mea si a echipei mele. Am avut discutii, in ultimele saptamani, cu doamna ministru Carmen Dan, cu domnul ministru Bodog si cu domnul secretar de stat Arafat", scrie duminica, pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu."Saptamana viitoare, imediat ce domnul Arafat revine in tara, ma voi intalni cu toti trei, pentru a clarifica problema. Important e ca pacientii romani sa beneficieze cat mai rapid de servicii moderne de ambulanta", mai spune premierul.