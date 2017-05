Ministrul Educatiei: Vrem ca limba romana sa fie predata ca limba straina in tara unde sunt romanii nostri

Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a declarat duminica, la evenimentul organizat special, in Capitala, de Ziua Romanilor de Pretutindeni, ca isi doreste ca "reteaua" de profesori ce predau limba romana in strainatate sa se extinda, iar aceasta materie sa fie inclusa in curricula scolilor din afara tarii, unde sunt comunitati mari de romani.





La evenimentul ce reuneste specialisti si profesori de limba romana din strainatate au mai vorbit, in deschidere, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac si prorectorul Universitatii din Bucuresti, Liviu Papadima.





Andreea Pastirnac a apreciat ca "exista pericolul real ca, intr-un timp relativ scurt, tinerii romani sa aiba dificultati in a se exprima in limba materna".





Ea a adaugat ca, in prezent, programul "Limba romana. Educatie si comunicare" se deruleaza in Marea Britanie si Italia, urmand sa continue in Spania.





Pavel Nastase a prezentat statistici privind studierea limbii romane in strainatate.





"Avem in momentul de fata 12.381 de elevi, avem 859 de grupe, 523 de scoli si 134 de profesori care predau limba romana. Iata o adevarata retea", a afirmat el.





Nastase a vorbit despre importanta includerii limbii romane in programa unor scoli din strainatate. "Vrem sa extindem, ca limba romana sa fie inclusa in curicula scolilor respective, sa fie predata ca limba straina in tara unde sunt romanii nostri", a spus ministrul.