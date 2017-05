Conflict in Guvern - Arafat acuza ca SMURD este sabotat de Ministerul Sanatatii: Situatia incepe sa puna viata pacientilor in pericol

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca urmeaza sa fie demarata procedura de achizitie atat pentru ambulante, cat si pentru dotarile necesare SMURD, dupa ce MS a reinnoit protocolul cu Ministerul de Interne, conform noilor proceduri de achizitie publica."Anuntul domnului Ministru al Sanatatii, Florian Bodog, facut vineri la Craiova, referitor la achizitia ambulantelor pentru SMURD si serviciile de ambulanta, mentionand ca acordul semnat in 2016 intre cele doua ministere, cel al al sanatatii si cel al afacerilor interne, nu mai este valabil in baza noii legislatii, ascunde multe adevaruri nespuse si este de fapt, pentru cei care cunosc bine situatia si evolutia ei, un anunt al intarzierii achizitiilor de ambulante pentru SMURD si serviciile de ambulanta si nu al demararii procedurilor, care au fost deja demarate de fapt dar nu sunt 'agreate' dorinta fiind de a repeta totul de la zero lasand la o parte munca realizata de comisii mixte care au muncit cateva luni deja pe acest subiect la nivelul IGSU", scrie Arafat duminica pe Facebook.Acesta afirma si ca saptamana trecuta i-a trimis lui Bodog o scrisoare despre situatia actuala "la care anul acesta a inceput sa contribuie din pacate si dansul, blocajele si modul in care am fost sabotati, in mod deosebit la nivelul Ministerului Sanatatii, si ma refer aici la functionari din cadrul Ministerului Sanatatii care au sabotat procesul de dotare al serviciilor de ambulanta si SMURD in mod continuu, ca sa ajungem intr-o situatie fara precedent in sistemul de urgenta , situatie care incepe sa puna viata pacientilor in pericol."Ce mai spune Raed Arafat:"Am asteptat si am sperat ca semnalele de alarma date, de mine si de unii colegi din sistemul de urgenta, in ultima perioada sa fie intelese si sa stam la masa sa gasim solutiile optime pentru a rezolva urgent situatia critica in care ne aflam si care chiar daca nu a inceput deja sa ucida oameni si sa produca victime, va incepe sa aiba acest impact intr-un timp foarte scurt.Rezultatul avertizarilor si tentativelor de a gasi solutii concrete si urgente s-a limitat doar la nivel de declaratii ale domnului ministru care nu reprezinta solutii reale ci doar intarzieri suplimentare si o incercare de a linisti personalul din sectorul de urgenta si mass media care preia informatiile respective ca atare la acest moment!Nu vreau, pe cat acest lucru este posibil, sa intru in polemica cu domnul Ministru al sanatatii, fiind adeptul unor solutii constructive, insa intre ce doreste sa faca dansul si gasirea unor solutii reale in interesul public raman cel care isi va exprima punctul de vedere luand in considerare doar interesul populatiei si al sistemului de urgenta!Sper ca totusi intelepciunea si interesul real pentru beneficiarii fara voie a sistemului de urgenta sa-l determine pe domnul ministru sa-si revizueasca abordarea astfel incat sa putem incepe remedierea situatiei in cel mai scurt timp posibil, lasand la o parte aspectele ce nu au de a face cu realitatea."