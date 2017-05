Kim Jong Un a supervizat testarea unui nou sistem aerian si a cerut sa fie amplasat in toata tara, afirma Phenianul

KCNA nu a precizat natura exacta a armamentului sau momentul testului, dar a afirmat ca a fost realizat de Academia pentru Stiinta Apararii Nationale, o agentie aflata pe lista neagra a comunitatii internationale despre care se apreciaza ca dezvolta rachete si arme nucleare.De la inceputul anului trecut, Coreea de Nord a inceput, intr-un ritm fara precedent, o campanie de dezvoltare a unei game largi de arme, inclusiv rachete cu raza lunga capabile sa loveasca SUA, iar in ultimele saptamani si-a testat rachetele balistice cu raza intermediara, sector in care a facut progrese."Kim Jong Un (…) a urmarit noul tip de sistem ghidat antiaerian organizat de Academia pentru Stiinta Apararii Nationale”, a transmis duminica agentia Phenianului, KCNA."Acest sistem militar, a carui capacitate operationala a fost minutios verificata, ar trebui sa fi produs in masa pentru a fi amplasat in toata tara (…) pentru a strica complet visul nebunesc al inamicului de a controla spatiul aerian", afirma sursa citata.KCNA scrie ca liderul nord-coreean a fost insotit de adjutantii sai militari si a dat numele a trei barbati despre care se crede ca au functii inalte in programul de rachete tot mai dezvoltat al tarii.Acestia sunt Ri Pyong Chol, fost general al fortelor aeriene cu functie importanta, Kim Jong Sik, un vechi cercetator din domeniul rachetelor si Jang Chang Ha, seful Academiei pentru Stiinta Apararii Nationale.