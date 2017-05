Ministerul Justitiei anunta pregatirea unui proiect de act normativ ce va aduce modificari la Legea cetateniei romane

"In data de 24 mai a.c., la sediul Ministerului Justitiei a avut loc o intalnire de lucru a reprezentantilor Ministerul Justitiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe si Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, cadru in care au fost discutate modificarile legislative in materie de cetatenie menite sa conduca la solutionarea problemelor ce decurg din interpretarea si aplicarea art. 9 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991 referitoare la dobandirea cetateniei romane de catre copiii nascuti din parinti cetateni straini sau fara cetatenie, in cazul in care parintii sau numai unul dintre acestia dobandesc cetatenia romana (in temeiul prevederilor art. 8, art. 10 sau art. 11 din legea amintita)", se arata in comunicatul de presa postat sambata pe site-ul Ministerului Justitiei.Potrivit sursei citate, proiectul de act normativ ce urmeaza sa fie promovat vizeaza clarificarea procedurii de dobandire a cetateniei romane de catre copiii minori, urmand ca, pentru acestia, sa se precizeze, in mod clar si cu caracter obligatoriu, necesitatea parcurgerii procedurii de dobandire a cetateniei romane odata cu cererea parintilor.De asemenea, proiectul vizeaza reglementarea situatiei persoanelor care si-au inscris sau transcris, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, certificatele sau extrasele de stare civila eliberate de autoritatile straine in registrele de stare civila romanesti, in temeiul dobandirii sau redobandirii de catre cel putin unul dintre parinti a cetateniei romane, potrivit prevederilor art. 8, art. 10 si art. 11 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, tinand seama si de modul de interpretare si aplicare in practica a art. 9 alin. (4) din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, care prevede ca "In cazul in care minorul a dobandit cetatenia romana in conditiile alin. (1) sau (2) si nu a fost inclus in certificatul de cetatenie al parintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cetatenie potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (5) sau (7), parintii sau, dupa caz, parintele, cetateni romani, pot solicita transcrierea ori inscrierea in registrele de stare civila romane a certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata"."Proiectul de act normativ care raspunde acestor cerinte urmeaza sa fie promovat in perioada imediat urmatoare", precizeaza MJ in comunicat.