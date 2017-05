Ministrul Justitiei, despre arhiva SIPA: Promovam o Hotarare de Guvern pentru desecretizarea informatiilor

"Arhiva SIPA - o pata pe obrazul justitiei romane! Pasul 2 - promovam o Hotarare de Guvern pentru desecretizarea informatiilor, pasul 3 - comisia isi incepe activitatea, respectand dispozitiile legale, distinctiile dintre viata privata, secretele de serviciu, respectiv secretele de stat!", a scris Toader intr-o postare pe pagina sa de Facebook.Toader scrisese luni pe Facebook ca adevarul trebuie sa fie scos la suprafata, indiferent daca acesta este placut sau neplacut, aminteste Agerpres."Arhiva SIPA - o pata pe obrazul justitiei romane! Placut sau neplacut, adevarul trebuie sa fie scos la suprafata. Primul pas - voi publica numele celor care au 'vizitat' arhiva, eventual si numarul 'vizitelor' efectuate!", a afirmat ministrul Justitiei.Ministerul Justitiei a publicat joi dimineata o lista a celor care au vizitat arhiva SIPA, printre numele care apar pe aceasta figurand cel al Laurei-Iulia Scantei, vicepresedinte al Senatului, si cel al lui Horia Georgescu, fost sef al ANI. Potrivit sursei citate, in 2013 s-a intrat o singura data in arhiva, pe 13 decembrie, si au avut acces Florian-Teodor Andronache, Marius Stef, Adrian Oltenas, Nicolae Tiliban.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat ca in arhiva SIPA au fost mai multe vizite decat cele 22 prezentate in lista publicata joi."Toate cele 22 de vizite nu sunt 22, sunt mult mai multe. Cele pe care le-am enumerat eu sunt 22, pe baza ordinelor pe care le-am trecut acolo si datele. Sigur sunt mult mai multe vizite, sunt si doua rapoarte pe care nu le-am desecretizat, dar le vom desecretiza, (...) din care veti afla mai multe informatii si, sigur, ai mai multe vizite. (...) Din lista aceea ce anume se stie - cine in mod fizic a intrat in arhiva, cine cunoaste adevarurile din arhiva. Pana acum era o necunoscuta, cine sa fie... Iata, avem lista si stim a, b, c sunt oamenii care cunosc secretele, adevarurile din arhiva", a declarat joi Toader, la Palatul Parlamentului.