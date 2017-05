Musulmanii au inceput sambata postul Ramazanului

Comunitatea musulmana din Romania incepe sambata dimineata Postul din Luna Ramazan, unul dintre cei cinci stalpi ai Islamului - alaturi de Marturisirea credintei (Shahada), cele cinci rugaciuni diurne obligatorii (Salah), Pelerinajul la Mecca (Hajj) si Contributia anuala de solidaritate cu nevoiasii (Zakat), noteaza Agerpres.





Acest post de primenire va dura 29 de zile, Luna Ramazan fiind considerata o luna a pocaintei si a sacrificiului care celebreaza timpul in care profetul Mahomed a primit revelatia coranica, conform unui comunicat de presa al Muftiatului Cultului Musulman din Romania.





"Potrivit Islamului, Luna Ramazan, cea de-a noua luna a calendarului religios anual, semnifica inceputul revelarii Coranului Cel Sfant, acest eveniment fiind consemnat a fi avut loc in Noaptea Sfanta de Kadir, a 27-a noapte din Luna Ramazan, in pestera Hira din muntele Nur de langa orasul Mecca, in anul 610, revelatie ce a durat 23 de ani. Invataturile islamice impun ca timp de 29 de zile credinciosii musulmani sa parcurga un ciclu spiritual profund, distinct normelor cotidiene de pe parcursul anului, cele patru saptamani fiind petrecute in post si rugaciune, pentru primenirea corporala si spirituala. Potrivit traditiei si preceptelor religioase, postul negru si efectuarea celor cinci rugaciuni zilnice, de preferinta in cadrul unei geamii, sunt urmate in perioada nocturna de cina - Iftar, pe care musulmanii o impart cu prietenii, rudele, cunoscutii sau pelerinii. In aceeasi perioada, masa rituala de dinaintea zorilor - Sahur, este luata in familie", mentioneaza sursa citata.





Pentru a marca semnificatia deosebita a acestei Luni Sfinte, slujbele din moschee, mukabele, la care participa si femeile, incep dimineata cu citirea Coranului Cel Sfant, de catre imami. Seara are loc slujba teraavih, cu participarea barbatilor cat si a femeilor din comunitate.





In Islam, Ramazanul inseamna abstinenta de la mancare, bautura, fumat si relatii sexuale, in intervalul mentionat. Calatorii, femeile gravide, femeile care alapteaza, copii si bolnavii pot amana postul, urmand a-l tine ulterior.