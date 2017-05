Sibiu: Carmen Iohannis, pe stadion la un meci al echipei locale de fotbal la care joaca unul dintre elevii sai

Carmen Iohannis a participat la meciul de fotbal dintre FC Hermannstadt si Sanatatea Cluj, care s-a terminat la egalitate, 1-1.

"Am gustat mai mult ultima parte a meciului, unde a devenit mai palpitant, mai antrenant. Am venit in special pentru elevul din clasa mea, Alex Raulea, care maine va juca la Bucuresti, la nationala, si suntem foarte mandri de el", a spus Carmen Iohannis.

Aceasta a explicat ca a mai fost la meciuri in tinerete si a afirmat ca-i place atmosfera de pe stadion.

Sotia sefului statului si-a aratat dezamagierea ca, din cauza ploii torentiale care a cazut in oras, numarul spectatorilor a fost redus.

"Mi s-a parut cam trist astazi pentru ca a plouat si nu a fost foarte multa lume, insa clasa noastra s-a mentinut la putere si am fost fericiti", a mai spus Carmen Iohannis.

In plus, Carmen Iohannis, care a declarat in repetate randuri ca-i place tenisul, sport pe care-l si practica, a precizat ca este important ca fiecare sa faca sport, "orice sport".

"Fiecare sport are farmecul lui si bucuria pe care o ofera celor din jur este incomensurabila, deci e foarte bine sa faca orice sport (tinerii - n.r). Fiecare ce-si alege", a mai spus Carmen Iohannis.

Meciul urmarit din tribune de prima doamna a fost ultimul in Liga a III-a pentru echipa sibiana de fotbal care a promovat in Liga secunda.

Imaginile cu Carmen Iohannis au fost postate pe pagina oficiala de Facebook a clubului sportiv, cu mesajul: "Oaspete de onoare! Ii multumim primei doamne a Romaniei - Carmen Iohannis pentru prezenta la ultimul meci al echipei sibienilor in Liga a III-a".