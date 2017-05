VIDEO Revolta in Maxi Taxi pe ruta Pipera Tunari. Scene filmate parca in lumea a treia, nu in nordul Bucurestiului

Soferul il ignora la inceput, apoi il intreaba in bataie de joc daca vrea sa mearga pana la Suceava. Iata scenaNu mai pot suporta sfidarea soferului si ii spun ca daca nu porneste masina si mai inghesuie un singur om in masina oricum plina ochi il fac vedeta. Ii comunic din fundul masinii ca sun la 112 pentru a solicita ca masina sa fie oprita in trafic deoarece pune in pericol siguranta calatorilor dar nu se prea sinchiseste. Mai indeasa cativa calatori culesi din mers si porneste incet prin traficul infernal, atent sa nu rateze vreun client de pe marginea drumului. Este momentul cand alti calatori izbuncesc.Sun la 112, mi se face legatura cu politia locala. Comunic datele de localizare unui politist, imi spune ca vor iesi in trafic dar ca nu stie daca vor opri fix masina asta, poate altele. Masina asta pune in pericol calatorii - ii explic - nu stiu cum o fi in altele. Repet unde suntem si datele despre cursa. Pana in Tunari nu l-a oprit nici un echipaj. La coborare, soferul ma filmeaza cu telefonul mobil.Asa arata conditiile de naveta in nordul Bucurestiului, unde circulatia pe DN1 si prin Pipera s-a blocat cateva zile la rand din cauza benzii unice care a strangulat fluxul de masini la intrarea in Bucuresti. Primarul Gabriela Firea sustine ca nu va renunta la proiect si ca vrea sa descurajeze masinile sa intre in oras pentru ca altfel Capitala se va sufoca.Putin probabil ca navetistii vor renunta la masini cata vreme optiuni de a veni in oras cu transportul public nu prea exista iar cursele Maxi Taxi sunt o imensa bataie de joc la adresa calatorilor, transportati ca vitele. Nici o autoritate a statului (politie locala, fisc, protectia consumatorilor) nu-si face treaba pentru a face putina ordine in Pakistanul de la marginea Bucurestiului.Societatea care administreaza cursa se numeste SC Brebenel Impex SRL, cu sediul in Voluntari. Nu mi-e inca foarte clar cum reuseste in aceste conditii mizerabile de transport, aceleasi in fiecare zi, de ani buni, sa-si continue activitatea.