O aeronava Tarom care zbura pe ruta Frankfurt - Bucuresti a aterizat la Timisoara dupa aprinderea unui senzor de la bord

Vineri seara, in jurul orei 21.00, pilotii unei aeronave Boeing 737 care circula de la Frankfurt la Bucuresti au cerut sa aterizeze la Timisoara dupa ce un senzor de la bordul aparatului de zbor s-a aprins.Avionul a aterizat la Timisoara, iar cei 91 de pasageri aflati la bord sunt in siguranta, sustin reprezentanti ai Aeroportului din Timisoara.Reprezentantii aeroportului din Timisoara mai spun ca pilotii au cerut aterizarea la Timisoara pentru ca au vrut sa se asigure ca pasagerii sunt in siguranta, acestia precizand ci nu este vorba despre o aterizre de urgenta.Aceleasi surse au precizat ca pe durata verificarilor nu a fost necesara coborarea pasagerilor din avion.Potrivit surselor citate, dupa ce va fi verificata, aeronava isi va continua drumul spre Capitala.