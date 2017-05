Parchetul General, dupa ce i s-a cerut sa deschida o ancheta penala privind arhiva SIPA: Un dosar se afla deja in lucru pe rolul DIICOT, structura competenta sa cerceteze faptele invocate

Intr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook , Ministerul Public arata, "referitor la pozitiile existente in spatiul public prin care se solicita procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie deschiderea unui dosar penal cu privire la arhiva SIPA" ca "pe rolul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism se afla in lucru un dosar penal avand ca obiect fapte care au legatura cu arhiva SIPA"."Initial, cauza a fost inregistrata pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fiind declinata catre structura specializata care are competenta legala de a cerceta faptele invocate in actul de sesizare", mai precizeaza Ministerul Public.Georgiana Iorgulescu, presedintele ONG-ului Centrul pentru Resurse Juridice, i-a cerut joi procurorului general Augustin Lazar sa deschida o ancheta penala in legatura cu arhiva SIPA "Nu credeti ca este timpul sa deschideti, totusi, un dosar penal cu privire la infractiunile comise in legatura cu arhiva SIPA/DGPA? Nu credeti ca trebuie sa investigati felul in care s-a facut/se face politie politica in Romania, subiectii pasivi fiind magistrati?", arata sefa CRJ intr-un comunicat postat pe site-ul CRJ.ro Miercuri, procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, preciza ca dosarul referitor la arhiva SIPA este in stadiu incipient si ca urmeaza ca procurorul de caz sa faca planul de ancheta.