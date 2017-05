Ministrul Educatiei, dupa ce tavanul unei scoli din Bucuresti s-a prabusit: Am cerut inspectoratelor scolare sa verifice din nou unitatile de invatamant din tara

"Intr-o scoala ieri a cazut un tavan si ne asteptam ca maine sa cada scoala cu totul. Aceasta este starea, trebuie sa o recunoastem. (...) Am dat acum o nota catre toate inspectoratele scolare in care le-am cerut ca, in zilele urmatoare, in weekend si in zilele urmatoare, pana la inceputul saptamanii viitoare, sa inspecteze din nou toate unitatile scolare din Romania, sa incercam sa prevenim, in masura posibilitatilor pe care le avem, asemenea evenimente", a spus Pavel Nastase, la o conferinta nationala in domeniul Educatiei.El a amintit ca scolile din invatamantul preuniversitar sunt administrate si finantate din bugetele locale si a opinat ca nu este suficienta o singura verificare a imobilelor la inceput de an scolar."Exista un ordin al ministrului Educatiei Nationale din 2016 potrivit caruia la nivelul fiecarei unitati scolare se creeaza o comisie care, inainte de inceperea scolii, sa verifice aceste spatii de invatamant si conditiile in care activitatile didactice sa se desfasoare in siguranta. (...) Sigur ca nu este suficienta o verificare numai la inceputul anului. Este foarte greu sa prevezi ceea ce s-a intamplat aici (la Scoala Gimnaziala nr. 141 - n.r.). Doamne fereste, daca vine un cutremur, iarasi este o mare problema. (...) Se vor verifica toate spatiile de invatamant din toate unitatile scolare si saptamana viitoare trebuie sa ne spuna daca sunt probleme, de fapt intai trebuie sa discute cu autoritatile locale care sunt responsabile de aceste remedieri si in cazuri extreme sa si reloce activitatile respective, daca este cazul', a declarat Pavel Nastase.El a subliniat gravitatea situatiei de la Scoala Gimnaziala nr. 141. "Situatia este foarte grava, (...) nu numai elevi, dar si profesori puteau sa fie in spatiul respectiv. Din pacate, este o scoala foarte veche, care acum are un proiect de reabilitare pe Programul National de Dezvoltare Regionala II, dar Primaria Sectorului 5 a intervenit deja si a alocat din fondurile Primariei banii necesari ca sa se rezolve cat mai repede, iar elevii au fost deja mutati la alta scoala. (...) Acel spatiu era folosit dupa orele de program, era in ceea ce numim programul after school, din cate am inteles, deci, probabil, tocmai plecand de la ideea ca aceasta unitate urmeaza sa intre in procesul de renovare, de reabilitare, nu s-au programat activitati didactice curente, dar intamplarea ramane intamplare si noi trebuie sa tragem invatamintele care se cuvin", a adaugat ministrul Educatiei.