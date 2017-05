Carmen Dan: MAI va incepe procedura de anulare a asocierii dintre CS Dinamo si FC Dinamo a lui Badea / Vom cere accelerarea procesului de insolventa

Ea a spus ca asocierea Clubul Sportiv Dinamo-ACSFC Dinamo a produs clubului pagube de peste patru milioane de euro."Ministerul Afacerilor Interne va incepe demersurile pentru desfiintarea asocierii dintre Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti si FC Dinamo Bucuresti, cu toate implicatiile pe care le presupune aceasta decizie. (...) Vom face demersuri inclusiv catre ANAF, care alaturi de Clubul Sportiv Dinamo reprezinta principalii creditori de la masa credala a FC Dinamo (n.r. - asociatia lui Nicolae Badea) si vom cere accelerarea procesului de insolventa, pentru ca din 2010 nu se mai intampla nimic. Nici macar o expertiza care sa explice datoriile pe care FC Dinamo le are", a declarat Carmen Dan, intr-o conferinta de presa.Ministrul a spus ca asocierea dintre Clubul Sportiv Dinamo si ACSFC Dinamo a produs pagube de peste patru milioane de euro pentru club si ca scopul asocierii a fost unul "exclusiv financiar, de interes privat"."Faptul ca inclusiv oameni din minister au fost de acord cu acele conditii inacceptabile ale asocierii ne face sa ne intrebam daca acest interes privat nu a fost si in interesul unor oameni care au gestionat patrimoniul CS Dinamo in acele vremuri. De aceea, va asigur ca dupa ce se vor finaliza verificarile Corpului de control vom sesiza institutiile abilitate ale statului", a subliniat Carmen Dan.Aceasta a mai spus ca stadionul din Stefan cel Mare nu va fi "doar un stadion cu gazon, tribune, vestiare si tabele de marcaj, ci o intreaga infrastructura comerciala situata sub tribune", urmand sa aiba cafenele si fast food-uri."Interesul privat al FC Dinamo impiedica realizarea noului stadion. (...) Impresia mea dupa toata aceasta perioada este ca adevarul nu este pe teren, ci sub tribune", a spus ministrul de Interne.