Sebastian Ghita, eliberat din arest in Serbia, dupa ce a platit o cautiune de 200.000 de euro

Instanta suprema din Serbia a decis vineri eliberarea lui Sebastian Ghita din arestul preventiv, a anuntat anterior si postul Digi24. Fostul deputat roman se va afla astfel sub control judiciar si are interdictie de a parasi Belgrad, fiind totodata obligat sa se prezinte periodic la politie. Autoritatile sarbe i-au sconfiscat de asemenea pasaportul.Fostul deputat Sebastian Ghita a disparut din Romania in decembrie anul trecut, a doua zi dupa ce ramasese fara imunitate parlamentara. El a fost localizat si retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie. Ghita avea documente false de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.In 27 aprilie, ministrul Justitiei Tudorel Toader anunta ca autoritatile romane au transmis la Belgrad toate documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghita. Curtea Suprema din Belgrad a prelungit, la solicitarea Romaniei, termenul de 18 de zile pentru transmiterea cererii de extradare in cazul lui Sebastian Ghita.Purtatoarea de cuvant a Curtii, Bojana Stankovic, a declarat pentru Tanjug ca, in cadrul procedurilor preliminare, termenul de detentie poate fi prelungit pana la 40 de zile.In cazul lui Ghita, imediat dupa retinere, au fost formulate doua decizii ale instantelor: una privind retinerea sa pentru o perioada de doua luni si o alta privind retinerea sa pentru 18 zile.Pe numele lui Sebastian Ghita exista doua mandate de arestare in lipsa, el avand cinci dosare penale in Romania.