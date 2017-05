Tudorel Toader ia apararea IT-istilor din minister dupa ce Olguta Vasilescu a spus ca au salarii prea mari, ce vor fi taiate. MJ vrea si venituri mai mari pentru grefieri

"It-istii din primarie au 2000 de lei. Ce s-a intamplat in Ministerul Justitiei este incredibil. In afara de magistrati sunt multe alte categorii care au drepturile magistratilor. It-istii sunt platiti la nivelul unui judecator", a spus ministrul muncii la Romania TV marti seara.Ministerul Justitiei afirma insa, intr-un comunicat de presa, ca activitatile specialistilor IT din Justitie presupun gestionarea unei infrastructuri complexe.Parcul tehnic administrat de cei aproximativ 500 de specialisti IT din Justitie (instante de judecata si parchete) numara peste 45.000 de echipamente IT (statii de lucru, servere, periferice, echipamente de stocare a datelor si echipamente de comunicatii), adauga sursa citata."Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a luat act de nemultumirile exprimate in spatiul public de grefieri, dar si de specialistii in Tehnologia Informatiei din domeniul Justitiei care sunt ingrijorati de o scadere a salariilor cu pana la 50% de la inceputul anului 2018", se afirma in comunicat."Ministerul Justitiei isi reafirma sprijinul pentru proprii angajati, in special pentru felul in care urmeaza sa fie remunerat personalul auxiliar si conex", asa ca "a transmis Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul si Ministerului Muncii si Justitiei Sociale propunerile referitoare la proiectul legii salarizarii unitare supus dezbaterii in Camera Deputatilor, care este camera decizionala."Mai mult, MJ"Daca in anii 2000, salariul unui grefier ajungea la 80% din cel al unui magistrat, in prezent, procentul este de 25-30%", explica sursa citata.