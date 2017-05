O medalie de aur si trei de argint pentru Romania la Olimpiada Europeana de Fizica

Medalia de aur a fost obtinuta de Petru Cotrut, elev in clasa a XI-a, care, de curand, a castigat si o medalie de argint la Olimpiada Asiatica de Fizica - APhO, desfasurata intre 1 si 9 mai 2017 la Yakutsk, in Federatia Rusa. Ceilalti participanti romani, Silviu Adrian Predoi, Andrei Horatiu Eftime si Cosmin Andrei, elevi in clasa a XI-a, au obtinut, la randul lor, rezultate exceptionale: 3 medalii de argint. In plus, Silviu Adrian Predoi a primit si un premiu special, datorita solutiei propuse pentru cea mai dificila problema din concurs."Cand ii vad pe scena pe concurentii romani - victoriosi, zambitori, eleganti, frumosi - sper din toata inima ca vad imaginea Romaniei viitoare. Cand ma intorc spre sala si vad oamenii privindu-i pe elevii romani cu admiratie, cu dorinta de "a fi ca ei", imi doresc foarte mult ca toti tinerii Romaniei sa-i priveasca in acelasi fel. Multumesc celor care, prin ajutorul acordat, au facut posibila victoria!", spune Adrian Dafinei, profesor coordonator al lotului olimpic de fizica al Romaniei.Aflata la prima editie, Olimpiada Europeana de Fizica a reunit participanti din 24 de tari, fiecare dintre acestea fiind reprezentata in concurs de echipe formate din cate cinci elevi. Mai mult, printre participanti s-au numarat si elevi din Brazilia si Singapore.Elevii romani au participat la Olimpiada cu sprijinul programului privat "Hai la Olimpiada!".